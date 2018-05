CCOO ve "bastante negligente" la actuación de Metro ante el amianto y como revela el testimonio del trabajador afectado

11/05/2018 - 18:46

CCOO Madrid ha asegurado que la actuación de Metro de Madrid ante la presencia de amianto ha sido "bastante deficiente" como revelan los tres casos de enfermedad profesional reconocidos a empleados del suburbano y ha subrayado que la empresa no puede alegar "desconocimiento" ante la presencia de este mineral.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a los medios de comunicación el delegado de prevención de riesgos laborales del sindicato en el suburbano José Ignacio Rodríguez, tras la comparecencia del trabajador Santos González Roldán, que tiene asbestosis tras haber estado expuesto al amianto cuando trabajaba en mantenimiento de escaleras mecánica, en la comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid.

El representante de CCOO ha señalado que este empleado ha sido "consecuente" en las declaraciones que ha realizado ante los parlamentarios y que puede desarrollar una enfermedad que tiene "presente" con "consecuencias muy graves". "Otros seríamos mucho más duros con la negligencia manifiesta de la empresa", ha apostillado.

Por otro lado y en relación a la intervención del que fuera director de Ingeniería, Mantenimiento e I+D de Material Móvil de Metro en 2003, Francisco Javier González Fernández, que parece que hay "dos mundos distintos" porque los trabajadores no han tenido información y formación sobre los peligros del amianto mientras que excargos como éste aluden a que se han realizado planes específicos.

A su vez, ha incidido en que el suburbano de Barcelona comenzó a desamiantar sus instalaciones en 1993 y muestra su incredulidad de que ese aspecto no se tratara en las relaciones frecuentes que tienen los diversos metropolitanos del país.

"No sabemos por qué no se ha hecho nada hasta ahora, no creo que sea por desconocimiento", ha remachado el representante de CCOO para quien lo "cierto" en este asunto es que empleados de Metro de Madrid han estado expuestos a una sustancia "potencialmente mortal".