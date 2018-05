El IV Festival de Cortos y Salud Mental premia a una producción canadiense y tres españolas

11/05/2018 - 20:05

El IV Festival de Cortos y Salud Mental, promovido por la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave (Asaenes) y celebrado con el lema 'Testigo de Miradas', ha premiado a las producciones Twice Upon a Time de Vojin Vasovic (Canadá); Me muero x ti de Sebastián Talavera (España); Candela, de David F. Torrico (España), y La Habitación de las Estrellas, de Ilune Díaz (España).

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La entrega de los premios ha sido celebrada la tarde de este viernes en el auditorio del Caixaforum, después de que hayan sido proyectados 16 cortometrajes que optaban a los galardones de la presente edición, elegidos entre un total de 228 producciones que concurrieron al certamen.

Fruto de la decisión del jurado, se ha concedido el Premio al Mejor Corto de Ficción, dotado con 750 euros, a Twice Upon a Time de Vojin Vasovic (Canadá); el Premio RTVA a Me muero x ti de Sebastián Talavera Serrano (España); y el Premio de la Fundación Audiovisual Andalucía, dotado con 750 euros, a Candela, de David F. Torrico (España). Por su parte, el Premio del público ha recaído este año en La Habitación de las Estrellas, de Ilune Díaz (España).

Por último, se realizó una mención especial a la trayectoria del taller de cine de Al-Farala, asociación malagueña constituida en 1.994 que agrupa a un colectivo de personas relacionadas con la salud mental.

EL JURADO

En esta IV Edición, el jurado ha estado formado por miembros del ámbito de la salud y el cine, como la actriz y componente de la comisión de Cine Mental Marta Serrano; el actor y fundador del Laboratorio de Interpretación de Sevilla Sebastián Haro; Abraham López, realizador y productor del Festival Frinteira; Fernando Carrasco, miembro de la Federación En Primera Persona; la directora, guionista, actriz y miembro de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) Ana Ruíz y José Antonio Navarro, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

De esta forma se pone punto final a un certamen que comenzaba el pasado martes 8 de mayo y por el que han pasado más de mil personas por las diferentes salas a ver las proyecciones de los 16 cortometrajes que optaban a los galardones de la presente edición. Trabajos tan dispares, tanto en su lugar de procedencia como en sus temáticas, que han hecho recordar el poder del séptimo arte para despertar emociones.

Así se despide esta IV Edición del Festival de Cortos y Salud Mental. que esta año se ha celebrado bajo el lema 'Testigos de miradas', con el que se ha querido resaltar la trayectoria de un festival que, tras cuatro ediciones y casi un centenar de trabajos proyectados, se ha convertido en "un referente en el análisis y reflexión del enfoque que el Séptimo Arte realiza sobre las personas con problemas de salud mental", y de cómo aquel puede ayudar a eliminar los estigmas que recaen sobre este colectivo.