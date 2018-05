Torra inicia su discurso de investidura diciendo que debería hacerlo Puigdemont

12/05/2018 - 12:12

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciado su discurso de investidura a la Presidencia de la Generalitat, que pronuncia a mediodía de este sábado en el Parlament, afirmando que quien lo tendría que estar haciendo es Carles Puigdemont.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Yo no tendría que estar aquí, no tendría que estar haciendo este discurso ni pedir la confianza de la Cámara. Hoy tendría que estar el Muy Honorable Presidente Puigdemont", ha dicho en la primera sesión de investidura, en que previsiblemente no será investido porque la mayoría independentista no es suficiente en primera vuelta, que requiere mayoría absoluta.

JxCat deberá esperar a la segunda vuelta --mayoría simple-- para hacerlo, aunque a expensas del Consell Polític de la CUP, que el domingo debatirá si mantiene sus cuatro abstenciones, si emite cuatro votos afirmativos o si vota en contra, lo que frustraría la investidura de Torra.