El PP critica que la huelga de los MIR se debe a que "la Junta los ha utilizado como un papel de usar y tirar"

12/05/2018 - 12:24

El Partido Popular ha asegurado que la huelga emprendida por los Médicos Internos Residentes (MIR) de Granada y del resto de la comunidad autónoma se debe a que la Junta de Andalucía ha utilizado a este colectivo "como un papel de usar y tirar", como "mano de obra barata, silenciosa y sumisa" de la que se ha aprovechado".

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria granadina Eva Martín ha señalado que la huelga, la tercera que realizan en menos de diez años, "no sólo afecta a esos profesionales de la salud, sino también a los usuarios granadinos". En este sentido, la popular ha recalcado que las negociaciones presididas por la consejera del ramo, Marina Álvarez, "no han sido suficientes, porque de haberlo sido, no estaríamos hablando de una huelga", según ha informado el partido en un comunicado.

Martín ha apuntado que las "justas" reivindicaciones de los médicos residentes vienen de "muy atrás", ya que "la carga asistencial que tienen en los servicios de urgencias de los dos hospitales de Granada es excesiva y hay muy pocos especialistas para asegurarles una formación y supervisión de calidad de su trabajo, con lo que no pueden garantizar ni la calidad de la asistencia ni la seguridad del paciente". En Andalucía, ha enfatizado la parlamentaria, "se practica una sanidad 'low cost' especialmente en las urgencias".

"La Junta se ha aprovechado del silencio de los MIR, de que por responsabilidad han callado durante mucho tiempo. Los han utilizado y después ni siquiera les han ofrecido unos contratos en condiciones ni consolidado sus plazas", ha argumentado la diputada autonómica, a la que esto le parece "muy grave", como también "la consecuencia que todo ello tiene para los usuarios, para los pacientes granadinas que acuden a los hospitales y que son atendidos por un personal del que saben que no está trabajando en las condiciones más adecuadas".

"Esto es tremendamente preocupante y no ocurre en un área cualquiera de la vida diaria, sino en la salud, que es lo más importante y lo que más puede valorar una persona", ha subrayado Eva Martín, que ha vuelto a reclamar a la Consejería de Salud que "redoble sus esfuerzos y active una negociación de verdad y que sirva para conseguir mejoras, porque a la vista está de que las medidas que haya podido adoptar ahora son insuficientes".