Un festival de jotas rendirá homenaje este domingo en Andorra a José Luis Iranzo

12/05/2018 - 12:30

Un gran festival de jotas rendirá homenaje este domingo, día 13 de mayo, en la localidad turolense de Andorra al agricultor y ganadero José Luis Iranzo y a los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados el pasado 14 de diciembre en este municipio por el exmilitar serbio Norbert Feher, conocido como 'Igor el ruso'.

ANDORRA (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de los amigos de José Luis Iranzo, Luis Manuel Alquezar, ha explicado que el festival surge por iniciativa de varios joteros de Teruel, dado que "la familia de José Luis ha estado siempre muy cercana a la jota" y los organizadores son conocidos de la familia y de su abuelo, el jotero José Iranzo Bielsa, el Pastor de Andorra, fallecido en 2016.

De este modo, se trata de "recordar a José Luis, apoyar a su familia" y continuar reclamando que se ofrezca toda la información sobre lo ocurrido en diciembre del pasado año en estas localidades del Bajo Aragón y detalles sobre el dispositivo de seguridad que se estableció tras el primer tiroteo protagonizado por Igor el Ruso en Albalate del Arzobispo el día 5 de diciembre y hasta que se procedió a su detención el día 15 de ese mismo mes, tras cometer el triple asesinato en Andorra.

"La idea partió de estos joteros y los amigos de José Luis hemos estado apoyándoles", como también lo ha hecho el Ayuntamiento de Andorra y otras entidades y colectivos, ha señalado Alquezar, al precisar que el festival de jotas comenzará a las 18.00 horas de este domingo en el Polideportivo Municipal de Andorra.

Previamente, a las 17.00 horas en la calle de la Fuente, junto al busto dedicado al Pastor de Andorra, abuelo de José Luis Iranzo, se celebrará una concentración "que queremos enfocar como agradecimiento por el apoyo recibido de todo el mundo durante todo este tiempo y desde allí bajaremos junto con los joteros que actúan en el certamen en ronda hasta el polideportivo".

"SE INFRAVALORÓ EL RIESGO"

Respecto a sus reiteradas peticiones de información a la Subdelegación del Gobierno en Teruel, el portavoz de los amigos de Iranzo ha señalado que están "estancadas". Ha indicado que recientemente han recibido un correo electrónico de la Subdelegación que "no responde a las preguntas que en enero les hicimos".

Ha insistido en que "se infravaloró el riesgo y no se pusieron los medios adecuados para atajar un grave suceso que ocurrió ya el día 5" con el primer tiroteo en la zona. "Si este hecho hubiera sucedido en otro lugar distinto al medio rural se hubiera abordado de otra manera", ha lamentado.

El amigo de José Luis Iranzo ha aclarado, además, que su petición de información no supone atacar a la Guardia Civil, sino que critican la forma de actuar "ante un hecho concreto, no criticamos el trabajo de la Guardia Civil en su conjunto, sino que advertimos de lo que sentimos en la zona, lo que vimos que estaba pasando y que no se hacía caso a esa gente que sentía miedo". "No se tomó en consideración ese riesgo" a pesar de que "ya se veía en ese momento que no era una situación normal", ha sentenciado.