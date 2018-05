Cataluña. rajoy juzgará a torra por sus hechos, aunque no le gusta lo que ha oído de él

12/05/2018 - 13:26

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este sábado que lo que ha visto y escuchado del candidato a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no le gusta, pero prometió no hacer "ningún juicio de valor" y "juzgarle por los hechos", si bien reiteró que el Ejecutivo garantizará la ley, la Constitución y la unidad de España

En un acto en Jerez de la Frontera, justo cuando en el Parlamento catalán acababa de terminar el discurso de investidura de Torra, Rajoy reafirmó que "Cataluña necesita un gobierno ya, un gobierno que cumpla la ley", porque "todo el mundo puede estimar lo que crea oportuno, pero todo el mundo tiene obligación de cumplir la ley".

Además de pedir un Gobierno catalán que "tiene que ser para todos, para los que piensan de una manera y los que piensan de otra", Rajoy se refirió directamente a Torra. "No voy a hacer ningun juicio de valor sobre el candidato. Lo que hemos visto y hemos escuchado de él no nos gusta, no es representativo de lo que es Cataluña, pero vamos a juzgarle por sus hechos", se comprometió.

Eso sí, insistió en que el Gobierno español "garantizará que la ley y la Constitución se cumplan, que la unidad de España se respeta y que nadie podrá actuar contra el principio de igualdad entre todos los españoles", y colateralmente se jactó de que el Estado de Derecho derrotó a ETA sin pagar ningún precio político a cambio

Antes de su referencia a la investidura de Torra, Rajoy presumió del partido como el más importante de España y que ha gobernado muchas veces frente a quienes, en obvia referencia a Ciudadanos, "presumen de no haber gobernado nunca" y "se creen que no ha pasado nada antes de que llegaran ellos".

"ESPAÑA: UNA GRAN NACIÓN"

También presumió de España como "una gran nación", un Estado democrático y de derecho , con "un nivel de autogobierno como no hay otro en el mundo" y que este año crecerá un 2,7%, por encima de los principales países europeos , y se crearán al menos 475.000 empleos.

Para ello, dijo que es muy iimportante que salgan adelante los Presupuestos, de los que resaltó el aumento del salario mínimo y de las pensiones, así como las innversiones en infraestrucuras y nuevas tecologías, y la transferencia de 4.000 millones más a las comunidades autónomas. "Hemos pasado lo peor y tenemos una magnífica oportunidad por delante", aventuró. "Se abre un período de crecimiento y creación de empleo muy importante".

