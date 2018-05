Alamany (comuns) critica que Torra ha perdido la oportunidad de "hablar para todo el país"

12/05/2018 - 13:56

La portavoz de CatECP en el Parlament, Elisenda Alamany, ha criticado este sábado que el candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Quim Torra, ha perdido "la oportunidad de hablar para todo el país" porque cree que su discurso de investidura se ha dirigido sólo a los catalanes independentistas.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, ha sostenido que los no independentistas no se han sentido aludidos, y ha recriminado que haya hecho más referencia al pasado que al futuro: "Era un momento para más respuestas y no para más interrogantes".

También considera que el discurso hace prever que se "presenta una posibilidad de legislatura débil, un Govern que es débil por la provisionalidad y también por la externalización del Govern".