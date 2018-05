Madrid. errejón asegura que garrido "debe una disculpa" a los madrileños por defender a cifuentes

12/05/2018 - 13:43

Íñigo Errejón, dirigente de Podemos aspirante a candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aseguró este sábado que Ángel Garrido "debe una disculpa" a los madrileños por "los aplausos a Cifuentes y los insultos a la prensa y a la oposición cuando le pedíamos explicaciones".

En declaraciones a los medios antes de un acto de su campaña de primarias en Madrid, Errejón se refirió al candidato a ser investido como presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cifuentes, al afirmar que si Garrido "quiere ser investido como presidente de todos los madrileños tiene que darnos una disculpa". "Hoy que Cifuentes está imputada, si Garrido quiere ser merecedor del respeto de los madrileños nos debe una disculpa", reiteró.

Sobre la imputación de Cifuentes conocida ayer, el dirigente de Podemos indicó que el hecho de que ésta llegara "tan solo 48 horas después de que dejase su escaño confirma que la razón fundamental por la que estaba en el escaño era para huir de la actuación de la justicia".

CRÍTICAS A RIVERA

Así, afirmó que tras la imputación de Cifuentes "hay dos personas que tienen que dar explicaciones y replantearse su posición". En este sentido, se refirió por un lado a Garrido y, por otro, al líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Rivera tiene que dejar de jugar con los madrileños y con la inestabilidad en Madrid para ver si araña votos", declaró sobre este punto, para añadir que el presidente de Ciudadanos "no puede volver a darle un cheque en blanco al Partido Popular, no puede decirnos que después de cuatro malos el quinto va a salir bien, porque vamos a creer que o es demasiado ingenuo o que no le importa que Madrid siga instalada en la inestabilidad".

EL PP, "UNA MAFIA""

Por otra parte, preguntado por una información publicada este sábado en 'El Mundo' que indica que el Gobierno de Cristina Cifuentes manipuló las tasaciones de la adquisición de empresas por parte de Innasa, la empresa del Canal de Isabel II en Latinoamérica, para perjudicar a Ignacio González, Errejón indicó que "por desgracia, no hay un solo madrileño al que le sorprenda".

"Es un hilo más de una sola madeja y la madeja se llama Partido Popular de Madrid, que es siempre el mismo; es el de Esperanza Aguirre, el de Ignacio González, el de Cristina Cifuentes, el de Gallardón y me temo que es el mismo que el de Garrido, una banda que ha secuestrado los recursos y las instituciones de todos para hacer negocio, como hizo con el Canal de Isabel II".

En esta misma línea, Errejón aseguró que "el problema del Partido Popular se llama Partido Popular". "Hubo una señora que nos dijo que el PP se podía limpiar con caras nuevas, si se hacían 'selfies' y si eran más o menos modernas; esa señora hace un año nos dijo que se había acabado el tiempo de los corruptos en la comunidad de Madrid, y un año después ha dejado su escaño y está imputada", declaró en referencia a Cifuentes.

En este sentido, el dirigente de Podemos agregó que "el problema no era una persona concreta, el problema se llama Partido Popular de Madrid, una banda constituida para saquear los recursos de todos los madrileños" y concluir afirmando que "no existen los miembros honrados en una mafia".

PRIMARIAS

En cuanto a la campaña de primarias para ser el candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Errejón destacó que este es el último fin de semana de una campaña "que ha sido intensa" y "que no mira sólo hacia adentro, que mira también hacia fuera y que le dice a muchos madrileños que miran con mezcla de desánimo y estupefacción que Garrido vaya a ser investido".

"Les hemos dicho que no bajen los brazos, que estamos trabajando para construir una alternativa que una a los madrileños y saque el bochorno y la vergüenza de la Puerta del Sol", concluyó.

12-MAY-18

