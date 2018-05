PSOE pide a Rajoy "revertir" ya "la falta de efectivos" tanto de Policía como de Guardia Civil en Castilla-La Mancha

12/05/2018 - 15:28

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha exigido "celeridad" al Gobierno de Mariano Rajoy para "revertir la falta de efectivos tanto de Policía como de Guardia Civil" en la región, unas plantillas que, a su juicio, "se han visto mermadas significativamente" con el Gobierno de Rajoy y María Dolores de Cospedal.

"En los últimos siete años de gobiernos del PP", reconoce, "se han perdido más de mil plazas de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y eso "no lo podemos consentir", asegura, "porque está en juego la seguridad y el bienestar de la población".

Para Maestre, hay que tomarse en "serio" este problema, "porque la sensación de falta de efectivos en nuestros pueblos y ciudades es preocupante" lo que está llevando a un aumento de los robos en el medio rural, ocupaciones ilegales y sustracciones, y lo que es el "peor", "la sensación de inseguridad en nuestras calles".

"No hay que olvidar", insiste la portavoz socialista en nota de prensa, "que Castilla-La Mancha tiene el deshonroso honor de ser la región donde más efectivos se han perdido. Una vez más, la tijera y la mano del PP y de Cospedal perjudicando a los castellano-manchegos".

Maestre califica de "impostada" la defensa que hacen los dirigentes del PP de las fuerzas armadas, "cuando es precisamente bajo sus gobiernos, cuando más se les castiga y cuando menos ofertas de empleo público se convocan, lo que representa una sobrecarga de trabajo para los propios efectivos". Por eso, exige que se acabe con la "infrafinanciación" que sufre Castilla-La Mancha con respecto a la media nacional.

C-LM: "UNA REGIÓN DE SEGUNDA"

Para la portavoz del PSOE de la región, "estamos cansado de que el Gobierno de Rajoy nos trate como una región de segunda o de tercera, prefiere dar dinero a Cataluña o el País Vasco antes que a regiones como la nuestra".

La dirigente socialista recuerda que este problema se viene denunciando "sistemáticamente" en los últimos meses incluso en las Cortes de Castilla-La Mancha y por eso le da un ultimátum al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y le pide "que se comprometa, con plazos y plazas, a reponer los alrededor de mil policías y guardias civiles que ha recortado en la comunidad".

Para Maestre, "es muy lamentable, que el PP no se tome en serio este asunto, y siempre lo deje para otro momento, algo que no nos pilla por sorpresa porque es la marca de la casa, no abordar los problemas y que se hagan más grandes". Sin embargo, concluye, "no se lo vamos permitir, se lo reclamaremos todos los días porque tiene que hacerse cargo de nuestras demandas y de sus competencias en nuestra comunidad autónoma".