Anova invoca la fuerza de las candidaturas de Unidad Popular para combatir el "bloque conservador" de PP y Cs

12/05/2018 - 15:34

El portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, ha reivindicado el éxito de las Mareas municipalistas en los comicios de 2015 y su apuesta por las candidaturas de Unidad Popular para instar a disputar en las municipales de 2019 la "hegemonía" no solo al Partido Popular sino al futuro "bloque conservador", en el que a la "vieja derecha" se sumaría la "nueva derecha" de Ciudadanos, en la que "Alberto y Albert, tanto monta, monta tanto".

Así lo ha manifestado en la clausura de la Convención de política municipal 'República dos Concellos', que ha servido de pistoletazo de salida para la precampaña de las municipales de 2019, ante la presencia de medio centenar de integrantes de la formación, entre los que se encontraba el alcalde de Santiago, Mariño Noriega, o el diputado en el Congreso Miguel Anxo Fernán Vello.

Sánchez comenzó recordando la "primavera municipalista" de 2015, el proceso "genuinamente gallego" en el que se gestaron las Mareas y que supuso la "estruendosa derrota del PP" y de Feijóo, que tan sólo logro vencer en Ourense, entre las siete grandes ciudades gallegas, en la que, "casualmente", es "la única ciudad gallega sin presupuestos", ha añadido, ironizando sobre el "ejemplo" que supone como modelo del PP a nivel municipal.

Una "derrota" del PP que "enseñó y dio la lección de la potencia del cambio y de que conocemos el camino para que esa potencia sea realidad, la unidad con amplia base popular", ha asegurado Antón Sánchez, que ha ensalzado la "apuesta que hizo Anova", porque "no hay cambio político posible en este país" si no se trabaja "desde la generosidad y la unidad desde la pluralidad".

Antón Sánchez ha reivindicado así el modelo de confluencias en candidaturas populares y el éxito de las últimas municipales, frente a quienes se "resignan" y creen que "pasó la ventana de oportunidad, que hay cambio de ciclo y que se resigna a no disputar la hegemonía al PP".

Frente a esto, el líder de Anova ha clamado contra la resignación, con el fin de superar no solo al PP sino también a Ciudadanos. "Nosotros no nos resignamos, creemos que es posible disputar la hegemonía no solo al PP sino también a ese bloque conservador que se está preparando en este momento con la vieja derecha del PP y la nueva derecha de Ciudadanos, que aquí representan los mismos intereses".

"Aquí Alberto y Albert tanto monta monta tanto, defienden el negocio de las empresas en los Ayuntamientos, defienden la privatización de los servicios públicos, la privatización del suelo público y son contrarios a nuestros principios", ha añadido.

Desde este punto de vista, ha argumentado que "para combatir el bloque conservador en los ayuntamientos" se tiene que "defender las fórmulas que fueron exitosas en el electorado y en la capacidad de transformar las cosas".

DEFENSA DE LOS LOGROS DE LAS MAREAS MUNICIPALISTAS

En este punto, ha enlazado su discurso con el relato de los logros y la "transformación del país desde los municipios", que ha atribuido a los gobiernos con presencia de Anova y de las Mareas.

Antón Sánchez ha citado en primer lugar al de A Coruña, en el que, gracias al gobierno de la Marea que sustituyó al del PP, "es posible hoy en día recuperar 400.000 metros cuadrados públicos de borde litoral para el público, para usos dotacionales", frente al "pelotazo" que habían avalado los 'populares', en referencia al acuerdo para los muelles de Calvo Sotelo y Batería.

En la misma línea, ha reseñado las remunicipalizaciones de Santiago de Compostela, el ahorro "de miles de euros" en Teo con la remunicipalización del agua o la "transformación desde Sada, con Sada Marioría, en donde se va avanzado para recuperar el Pazo de Meirás desde símbolo de la infamia franquista a símbolo de la democracia".

REFORZAR LA APUESTA POR LAS CANDIDATURAS DE UNIDAD POPULAR

Debido a que "marcan diferencia allí en donde llegan a gobernar", ha apuntado el portavoz nacional de Anova Irmandade Nacionalista, las Mareas son la "principal amenaza para el bloque conservador, para el PP".

Así, ha atribuido los "ataques de Feijóo a las Mareas y los gobiernos del cambio" a que son "una amenaza política, de ejemplo de cómo se pueden cambiar las cosas" y porque "no se venden a los intereses de Feijóo y a los que están vendidos el PP, porque son independientes y solo se deben a la gente y a quien los votó".

Por este motivo, ha instado a redoblar la apuesta de Anova por las Mareas y a "ponerse al servicio" de cada una de las candidaturas de Unidad Popular y de las que se crearán, con "generosidad" y sabiendo que la organización "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar las cosas" desde el modo "más eficiente posible".

"ASEDIO" DE LAS FUERZAS REACCIONARIAS

Para ello, ha exigido que Anova se "reivindique", frente al "asedio" en los municipios de "las fuerzas políticas reaccionarias", de "las fuerzas fácticas que ven que no pueden hacer negocio en los ayuntamientos" y "de los aparatos mediáticos".

"Necesitamos mucha fuerza y mucho ánimo a los que estáis trabajando contra un enemigo muy poderoso, pero contáis con el apoyo de la ciudadanía", ha concluido.

La convención de política municipal contó también con la intervención de Gladys Afonso y Brais Fidalgo, que abrieron el debate con una mesa titulada 'Anova en el espacio de ruptura', en la que se reflexionó sobre el momento de la Unidad Popular en Galicia.

Posteriormente, Nacho Iglesias, Alberto Lema, Álvaro Montes, Branca Novoneyra y Ana Olveira participaron en la mesa 'Cambiar el país desde los Ayuntamientos', que fue moderada por Xiana López.