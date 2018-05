Cataluña. iceta dice que el psc no puede aceptar a un presidente "rebajado" como torra

12/05/2018 - 16:53

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aseguró este sábado que su formación no puede aceptar a un candidato a la Presidencia de la Generalitat "rebajado" y "subordinado" a los planteamientos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque admitió que la propuesta de investidura de Quim Torra es "viable".

Iceta resaltó desde la tribuna del Parlamento de Cataluña que no le gustaría que el artículo 155 de la Constitución decayera si es para que "en vez de dirigirnos desde Madrid, lo hagan desde Berlín o desde Waterloo", en referencia a Puigdemont.

El líder socialista aseguró que Torra "no puede estar subordinado a otro planteamiento", es decir, al de Puigdemont, pero admitió que la propuesta de su investidura es ahora "viable". No obstante, pidió al candidato a la Presidencia de la Generalitat que "entienda que muchos catalanes no podemos aceptar a un presidente rebajado".

Con todo, destacó que es "incontestable" que existe una mayoría parlamentaria independentista en la Cámara catalana, pero apuntó que no hay una mayoría catalana que esté "a favor" de ese proyecto. Es por este motivo que vio un "error" que Torra base su programa de gobierno pensando solo en el ideario independentista.

FECHA DE CADUCIDAD

"Espero que si es presidente sea consciente de la responsabilidad enorme que toma", advirtió el líder del PSC a Quim Torra, a quien le avanzó que no apoyará su investidura en la votación que se producirá este sábado y en la que el candidato necesita la mayoría absoluta del Parlamento para ser investido.

También lamentó que el futuro gobierno de Torra, si es elegido presidente, vaya a "durar poco", algo que no es beneficioso si se quiere trabajar, dijo, por la estabilidad en Cataluña. Iceta realizó estas declaraciones después de que Torra asegurase en su discurso que su gobierno es de transición hasta pasar un proceso constituyente que consiga culminar en la investidura de Carles Puigdemont.

"No querríamos que su presidencia fuera la zona cero del autogobierno" de Cataluña, afirmó el primer secretario del PSC, que criticó que la legislatura que anunció hoy Torra vaya a ser la continuidad de la anterior, y le dijo que "si tienen que cometer errores, que sean nuevos".

