Cataluña. domènech dice a torra que sin apreciar a los españoles no puede entender cataluña

12/05/2018 - 17:11

SERVIMEDIA

El portavoz de En Comú en el Parlamento catalán, Xavier Domènech, preguntó este sábado al candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Quim Tora, qué piensa de los españoles, a quienes despreció en tuits, porque el 60% de los catalanes se sienten también españoles y "un país dividido no puede subsistir".

En su intervención en el debate, Domènech observó que la formación de Gobierno se habría podido hacer la semana pasada, en lugar de perder el tiempo con la reforma de la Ley de Presidencia para investir a distancia a Carles Puigdemont, o en los meses pasados. También se preguntó si en el caso de que la CUP permita la investidura de Torra "será un buen Gobierno y aportará certeza y respuestas", pero confesó que el discurso del candidato le creaba muchas dudas.

"Ha sido un buen discurso para intentar convencer a la gente de la CUP, para que le voten. No creo que sea bueno para el conjunto del país", objetó, argumentando que no se sabe si se está eligiendo a un presidente provisional, puesto que Puigdemont ha dicho en una entrevista que si sigue la persecución policial Torra convocará elecciones en cinco meses. "Es un Gobierno caducado antes de nacer", lamentó, afeando que "un desconocido" haya sido nombrado por Puigdemont y no por el Parlamento catalán.

Domènech dijo que le dan vergüenza los tuits xenófobos de Torra en 2012, por los queéste ha pedido perdón, y le preguntó abiertamente qué piensa de los españoles. "No podemos tener un prsidente que piensa esas cosas", advirtió, porque así se sabrá si el presidente entiende "un país mestizo" como Cataluña y al 60% de catalanes que se sienten también españoles. "Un país dividido no puede subsistir", avisó citando a Abraham Lincoln y recordando que la mayoría de los catalanes no votaron en el referéndum del 1-O.

El portavoz de En Comú ironizó sobre el paso experimentado por el independentismo, de "referéndum o referéndum" a "Puigdemont o Puigdemont", por el empeño de Junts per Catalunya en investir al expresidente, y lamentó que Torra en su discurso no hablara nada de la hacienda, la industria, la energía, la violencia de género u otros temas. "Fuera de legitimidad, fuera de provisionalidad, fuera de simbolismo", exigió, pidiendo soluciones reales para Cataluña aprovechando el autogobierno que conquistaron sus predecesores.

12-MAY-18

