Cataluña. la cup abre la puerta a no permitir la investidura de torra al faltar un plan "consistente" para la independencia

12/05/2018 - 17:43

El portavoz de la CUP en el Parlament, Carles Riera, abrió este sábado la puerta a no facilitar, si quiera con una abstención, la designación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, porque no existe un plan "consistente" para la viabilidad de la República catalana.

Riera se expresó de esta manera desde la Tribuna del Parlamento de Cataluña, donde hoy comenzó el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat Quim Torra, la viabilidad de la cual depende de los cuatro parlamentarios de la CUP, que mañana decidirán en la reunión de su consejo político si la apoyan.

Expuso que el único camino real para alcanzar la independencia es desobedecer el régimen de 1978 y alejarse de una España "demofóbica'", y advirtió de que actualmente no existe ningún plan "consistente" para la viabilidad de la República en Cataluña.

Abrió la puerta con estas declaraciones a que su formación decida este domingo no apoyar a Torra. "Nosotros estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias institucionales en caso de desobediencia y ruptura con el Estado" y "si entramos en otro ciclo autonómico, la CUP no podrá colaborar", sostuvo.

Explicó una serie de medidas que pondrían en marca la República, como la creación de una asamblea de electos y la actualización "de todas las leyes derogadas por el Tribunal Constitucional". Además, en la constatación de un cambio de ciclo político, propuso una estrategia de desobediencia civil "no violenta" para terminar reconociendo la autodeterminación de Cataluña.

"RUPTURA" CON EL ESTADO

Expuso de manera muy crítica que el planteamiento que explicó hoy Torra es "para que el Estado la acepta y el Borbón la rubrique". "Si este es el cuarto candidato es porque no han querido desobedecer al Estado español para investir a Puigdemont", dijo al dirigirse a Junts Per Catalunya y ERC, a quienes también criticó que no hayan querido mantener el "embate democrático" para "retomar un nuevo ciclo autonómico".

"Las personas que están en la cárcel o en el exilio han asumido muchos sacrificios y no nos podemos mover ni un milímetro de las responsabilidades que ellos asumieron. Solo la desobediencia nos llevará a una ruptura democrática con el Estado", insistió Riera.

