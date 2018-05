Errejón cree que Torra no es el mejor candidato a presidente de una Cataluña "que es diversa y plural"

12/05/2018 - 19:12

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos y precandidato de este partido a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha afirmado este sábado que no tiene la impresión de que el diputado catalán Quim Torra, sea el mejor candidato "para hacerse cargo de una Cataluña que es diversa, que es plural y que necesita de acuerdos sólidos entre diferentes".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Pero, que se forme gobierno es una buena noticia, porque nos devuelve a la senda de la normalidad. Tampoco es de mi agrado el gobierno de España pero creo que los dos gobiernos tienen que sentarse a negociar cuanto antes", ha dicho.

Asimismo, Errejón ha dicho que el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, "no quiere que haya gobierno en Cataluña porque no quiere que haya solución política en Cataluña". "No quiere diálogo y no quiere la situación política en Cataluña se calme y no lo quiere porque no le va mal la inestabilidad porque puede arañar algunos votos", ha añadido.

"Ciudadanos lleva demasiados meses decidiendo cual es su posición en los temas importantes con la encuesta o la calculadora en la mano. En Cataluña hace falta cuanto antes un gobierno que se siente a dialogar cuanto antes con el gobierno nacional para recuperar la senda del entendiminento y la concordia", ha concluido el congresista.