Cataluña. arrimadas reprocha a torra que bromee sobre sus artículos insultantes en lugar de avergonzarse

12/05/2018 - 19:45

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, arremetió este sábado contra el candidato a la investidura a presidente de la Generalitat, Quim Torras, por haber bromeado sobre que está muy contento de ver que se leen sus artículos en los que ataca al conjunto de los españoles o a los catalanes que hablan castellano.

En su segundo turno en el debate de investidura, Arrimadas tachó de "indignante" que Torras se mofara de quienes en el pasado ha insultado escribiendo que hablar en castellano no es natural en Cataluña. El candidato ironizó este sábado con que le había sorprendido ver la gran cantidad de lectores que tenían sus artículos y no lo pensaba.

La líder de Cs también recriminó a ERC y a la CUP que no hicieran ni una mención desmarcándose de esos comentarios excluyentes y reprochó a Torra que, sin tener límite de tiempo, no hablara en su réplica ni una palabra a políticas sociales o infraestructuras.

Por último, la responsable de la formación naranja advirtió a los independentistas de que, si ellos no van a dar un paso atrás, como prometió el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, quienes defienden la ciudadanía por encima de las identidades excluyentes y que los gobernantes cumplan las leyes tampoco se van a rendir, porque hacer oposición ante la actitud nacionalista es duro, pero merece la pena.

"GOBIERNO DE RESISTENCIA"

A su vez, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, replicó a Arrimadas que cuando los independentistas hablan de presos políticos son los constitucionalistas quienes se ríen, comentario que ovacionaron de pie los diputados de JxC y ERC y al que la líder de Cs dijo que no con la cabeza.

Dirigiéndose a la CUP, que este domingo decidirá su decisivo voto el lunes, Sabrià quiso convencerles de que JxC y ERC han mostrado hoy su compromiso con el 1-O y propuso a los antisistema una desobediencia no violenta, mientras que a Catalunya en Comú le quiso atraer prometiendole un "Gobierno de resistencia". Por el contrario, al PSC le criticó por apoyar el 155 y dijo que no le reconoce, pero que la mano está tendida.

A esto contestó el líder socialista, Miquel Iceta, quien puntualizó que el 155 no le gusta, pero fue "inevitable", porque la Generalitat salió de la legalidad y él ya se lo advirtió, y apuntó que un referéndum no es la solución cuando un país está partido a la mitad. "Seamos un solo pueblo, no juguemos a pirómanos, no nos prendamos fuego", concluyó.

Asimismo, el portavoz de Catalunya en Comú, Xavier Doménech, criticó a Torra por no haberle contestado a su pregunta sobre qué piensa de los españoles, y, por ende, qué piensa que es Cataluña. Además, señaló los "años de lucha" que llevan los indpendentistas entre sí y que para ERC la de Torra será una etapa pasajera.

"MOMENTO FUNDACIONAL"

El de la CUP, Carles Riera, volvió a adoptar un discurso impreciso, a la espera de qué decida el Consejo Político de su formación este domingo. Por ello, preguntó al candidato si apostará por dialogar con el Rey o por la independencia y llamó a Torra a aclarar qué elementos concretos marcarán el paso de la provisionalidad a la república independiente.

Riera añadió que el referéndum del 1-0 fue "un momento fundacional". "Nuestro movimiento decidirá por la república y la independencia. Lo que decida será bueno para la república y para la independencia", remarcó en referencia a la asamblea de los antisistema de este domingo.

Finalmente, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, calificó a Torra de "presidente interino" y le recriminó que despachara en 20 minutos su réplica a los grupos de la oposición sin "un solo gesto" hacia los catalanes no independentistas. Albiol constató que, ante su pregunta de si iba a respetar la ley, Torra había contestado que obedecería al Parlamento catalán, y le preguntó qué hará si alguna resolución de la cámara autonómica es inconstitucional.

(SERVIMEDIA)

12-MAY-18

KRT/nbc