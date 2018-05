Amaia y Alfred interpretan 'Tu canción' en Lisboa

12/05/2018 - 21:44

Y llegó la hora de la verdad para Amaia, pamplonesa de 18 años, y Alfred, catalán de 20 años. Ambos representantes españoles han interpretado la balada a piano 'Tu canción', que ha tomado el relevo de 'Do it for your Lover' de Manel Navarro.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

De esta forma, España ha vuelto a interpretar una canción en castellano desde 2015 con 'Amanecer' de Edurne.

Los españoles lo han dado todo con una balada cargada de emoción. Todo ha quedado reducido a la mínima expresión, un piano y dos enamorados que cantan al unísono con un publico entregado que ha llegado a entonar un "oh". Los dos, cogidos de la mano en todo momento, han controlado la situación a la perfección y esta vez no han salido gallos.

Un vestido con transparencias para Amaia, que ha lucido ondulaciones, y granate para un Alfred, que se comía con la mirada a la cantante pamplonesa. Lo demás lo han puesto ellos, una canción con un tempo lento y dos voces dulces que parecen sacadas de un cuento. ¿Emocionará a Europa?.