Confebask cree "estupendo" que el PNV apoye los PGE si "son buenos para Euskadi"

13/05/2018 - 10:43

Larrañaga afirma que se puede revisar el Estatuto siempre que sea desde el "consenso y el acuerdo" y rechaza que se generen "incertidumbres"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, cree "estupendo" que el PNV pueda apoyar los Presupuestos Generales del Estado si "son buenos para Euskadi" y ha afirmado que los empresarios se mueven "mucho más cómodos en un entorno estable y con presupuestos firmados" que sin ellos o con unas Cuentas prorrogadas.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente de la patronal vasca ha añadido, por otra parte, que se puede revisar el Estatuto de autonomía siempre que sea "desde el consenso y el acuerdo", y ha rechazado que se generen "incertidumbres" porque "no es bueno".

En relación a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, ha indicado que, si las Cuentas son buenas para Euskadi", "sin duda" el PNV debería finalmente permitir su aprobación en la votación definitiva.

Larrañaga, que ha dicho desconocer si son unas buenas Cuentas para Euskadi porque no conoce el contenido de las negociaciones, ha manifestado que los empresarios se mueven "mucho más cómodos en un entorno estable y con presupuestos firmados que con unos presupuestos prorrogados o sin presupuestos".

"BENEFICIOSOS PARA EL TERRITORIO"

"Eso no cabe duda y, si eso va acompañado de que los presupuestos que se aprueben puedan ser beneficiosos para nuestro territorio, pues estupendo, nosotros siempre estaremos a favor de que se firme porque, si se firma, significan acuerdos", ha agregado.

Respecto a si cree que se debe desligar el artículo 155 que se aplica en Cataluña de una negociación presupuestaria, ha asegurado que Confebask, como asociación apolítica, "no entra en temas políticos".

En este sentido, ha señalado que el artículo 155 es un tema "absolutamente político" y eso "lo tendrán que decir los políticos"."Nosotros sí abogamos por que haya un acuerdo en presupuestos porque nos da estabilidad y, si los presupuestos son buenos para Euskadi, adelante", ha manifestado Larrañaga. Ha indicado, no obstante, que su opinión personal es que "no debía tener relación" ese tema con la negociación presupuestaria, "pero ese es el mundo de la política y no vamos a entrar".

REFORMA DEL ESTATUTO

En relación al Estatuto de Autonomía, Larrañaga ha recordado que "ya tiene unos cuantos años" y "que se pueda revisar, siempre desde el consenso y el acuerdo". "No está mal", ha manifestado.

El dirigente de la patronal vasca no ha querido pronunciarse sobre las diferentes propuestas que se han formulado para reformar el Estatuto, pero ha incidido en que "cualquier cosa que genere incertidumbre no es bueno para los empresarios". "Pero nosotros no vamos a valorar ningún tipo de iniciativa política, ni de un sentido ni de otro, no nos toca ese papel", ha añadido.

En todo caso, ha señalado que, en su opinión, no ve ahora mismo "riesgo" de que en Euskadi se pueda optar por un proceso similar al que se está desarrollando en Cataluña, "por lo menos, a corto plazo".

CONCIERTO Y CUPO

Por otra parte, el presidente de Confebask ha vuelto a defender el sistema del Concierto y el Cupo y ha destacado el "consenso" que concita entre todos los partidos, a excepción de Ciudadanos.

Larrañaga ha indicado que el Concierto económico está recogido en la Constitución española y "no es un privilegio, como quiere dar a entender Ciudadanos". "Es un derecho, y nosotros lo seguiremos reivindicando y defendiendo", ha apuntado.

No obstante, no cree que en Euskadi pueda calar el mensaje del partido de Albert Rivera porque, además, "no tiene ninguna representatividad, es mínima" en el País Vasco. En este sentido, ante el auge que le dan las encuestas, ha añadido que en el País Vasco puede tener "algún ligero incremento" porque "crecer desde un concejal parece fácil", pero su impresión personal es que no va a subir "de manera representativa".