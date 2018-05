La Orquesta de Extremadura e Inlavables homenajearán a Elvis Presley en un concierto en Badajoz

13/05/2018 - 10:47

La Orquesta de Extremadura (OEx) y la banda Inlavables se unirán para rendir tributo al rey del rock en el 40º aniversario de su desaparición en el concierto homenaje a Elvis Presley 'If I can dream', que tendrá lugar este viernes, 18 de mayo, a las 20,30 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz.

BADAJOZ, 13 (EUROPA PRESS)

Este concierto será también un tributo especial al cantante de Inlavables Gene García, quien vuelve a los escenarios después de la suspensión de este mismo concierto previsto el pasado mes de octubre debido a que el vocalista se sometió a un trasplante de riñón que llevaba esperando durante años. El 18 de mayo es además su cumpleaños.

Será la primera vez que la banda pacense se ponga sobre un escenario acompañado de una orquesta sinfónica, y a su vez, será la primera vez que la Orquesta de Extremadura toque con una banda de rock and roll.

Así, Inlavables ha ensayado con el director César Guerrero y han revisado las canciones de Elvis, que revolucionó la música popular integrando varios estilos, por lo que la orquesta considera apropiada la fórmula sinfónica-rock para este homenaje.

Los arreglos orquestales los ha firmado César Guerrero, un compositor curtido en este tipo de proyectos y que ha realizado producciones y giras para artistas de renombre como Raphael, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Camilo Sexto, Francisco, Dúo Dinámico, Cool Jerks, Melendi, Diana Navarro, Pastora Soler o Paloma San Basilio.

Este proyecto nace de Inlavables y la Orquesta de Extremadura con el apoyo de la Presidencia de la Junta de Extremadura y cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación CB.

La banda está compuesta por el bajista Tony 'El mugriento', el guitarrista José Aranda, Holly Merchán a la batería, Andreas Barttol a la guitarra, slide y banjo, Pedro Calero con los teclados y a la voz, Gene García.

Han tocado junto a artistas internacionales de la talla de Sleepy la Beef, The Blues Brothers (Matt 'guitar' Murphy, Steve Cropper, Lou Marini...), Mick Taylor (ex-Rolling Stones), Alvin Lee (Ten Years After), The Pogues o Los Lobos.

Además de su larga trayectoria, disponen de cinco álbumes, Hot Box Blues, Heladoscuro, River Blues, Troglodyte Style y el recopilatorio Long Distance Train.

ENTRADAS Y TAQUILLA

El precio de la entrada para este concierto es de 18 euros. Las entradas ya están disponibles en la taquilla de la Orquesta de Extremadura en Internet, y las adquiridas para el concierto de octubre son válidas para acceder al recinto en la nueva fecha.

En Badajoz la taquilla física está disponible en Ronda del Pilar 23 de lunes a viernes de 11,30 a 13,30 horas y el viernes 18 de mayo en la taquilla física del Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas de 18,00 a 20,15 horas.