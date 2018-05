Cs tacha de "chapuza" la aplicación reglamentaria de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto

13/05/2018 - 11:29

Ciudadanos ha calificado hoy de "auténtica chapuza" la aplicación que ha hecho de la Ley de Gratuidad de los Libros de Texto la Consejería de Educación, tras conocer su resolución del pasado día 3, en la que se dictan instrucciones en relación con el banco de libros y sistema de préstamo.

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz regional, Miguel Sánchez, considera que el Gobierno regional "dejó de escuchar a la comunidad educativa al minuto siguiente de hacerse la foto", y que Educación "ha conseguido el más difícil todavía: enfrentarse a asociaciones de padres, docentes, colegios e incluso libreros cuando tenía detrás el dinero todo el dinero y el respaldo político necesario para lograr el objetivo de que los padres no tuvieran que pagar por los libros de texto".

Sánchez culpa de este despropósito a la pésima gestión del Gobierno regional y a una alarmante parálisis política y de acción, "que al final vamos a pagar todos, empezando por los padres y madres de los alumnos a los que se les prometió que no lo harían".

El portavoz naranja considera "inaceptables" las cantidades destinadas a la aplicación de la norma, que oscilan entre los 100 y los 150 euros, "cuando cualquier estudio fija en una media de 300 euros el desembolso que debemos realizar los padres en libros por cada hijo en edad escolar".

También ha lamentado que Educación no haya recogido "ni una sola de las sugerencias o aportaciones que han realizado los colectivos implicados. Se lavan las manos ante lo que la propia directora general de Centros y la secretaria de la Consejería han definido de 'marrón para todos' y 'patata caliente'. Los altos cargos de la consejería se suponía que eran gestores que deben ofrecer soluciones y no crear al contrario más problemas, porque además del gasto, se ha aumentado el número de tareas burocráticas y labores administrativas que han puesto sobre las espaldas de los docentes".

Ciudadanos también ha alertado de que Educación hace dejadez de sus funciones a sabiendas de que las partidas económicas propuestas no son suficientes para la adquisición de todos los libros, "dejando que sean los padres que decidan qué libros quieren recibir, creando así un nuevo problema para el centro. Además, renuncia al establecimiento de las medidas para pedir las responsabilidades en caso de negligencia en el uso del material prestado. Eso sí, piden a los directores que cuenten con las AMPAS para la organización y gestión de los bancos de libros, conscientes sin duda de que sin su ayuda la tarea será poco menos que imposible", ha explicado Sánchez.

La formación naranja consignó casi diez millones de euros para garantizar y hacer posible la gratuidad de libros de textos, "y ahora exigimos que esa cantidad se invierta en dicho fin íntegramente", ha añadido el portavoz naranja.

"Con esta partida sería más que suficiente no solo para aumentar las cantidades económicas por alumno, tal y como se acordó, sino también para realizar otras actuaciones como contratar administrativos o estimular la colaboración de las AMPAS en las tareas de gestión de los bancos de libros", ha destacado Sánchez.

El portavoz de Ciudadanos considera que el "primer y más grave error que ha cometido Educación en la aplicación de la ley ha sido empezar la aplicación de la misma en 3º y 4º de Primaria, y no en los dos primeros primeros cursos, ya que los libros de estos dos periodos no son reutilizables y no pasarían a formar parte de ningún banco de libros y nos aseguraríamos así la disponibilidad por parte de las editoriales, dejando para el próximo curso el desarrollo normativo global sobre la creación de un programa de Bancos de Libros eficiente y que busque el desarrollo de principios como la corresponsabilidad, la autonomía escolar y la rentabilidad en el uso de los recursos públicos".