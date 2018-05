El PSOE espera que Torra aparte su "xenofobia" y trabaje por una legislatura "autonomista"

13/05/2018 - 13:36

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho este domingo en Oviedo que espera y desea que el candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, aparte el "supremacismo" y la "xenofobia de la que hace gala" para trabajar por el futuro de "todos" los catalanes. Según Lastra, es necesario que se abra una legislatura "autonomista" en Cataluña con respeto a la legalidad, incluido en Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

Lastra se ha pronunciado en estos términos en unas declaraciones realizadas en Oviedo, en las que ha calificado de "decepcionante" el discurso de Torra en el parlamento catalán, en el debate para su elección.

Según la dirigente socialista Torra no habló para todos los catalanes, sino para el 47% por ciento que votó el independentismo y para la CUP. Considera Lastra que, al igual que Artur Mas hizo con Carles Puigemont, éste ha elegido candidato "más radical".

El discurso de Torra, ha explicado, no ayuda a acabar con la "fractura social" que existe en Cataluña y que el independentismo "ha generado".

La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña terminará cuando se elija un nuevo presidente. No obstante, Lastra ha dicho que de las palabras de Torra parece desprenderse que pretende seguir por la "vía unilateral del procés". Lastra ha advertido que si el nuevo gobierno intenta "saltarse la legalidad", la Constitución tiene "herramientas" para "defenderse".

"¿HOY ES DÍA PAR O IMPAR?"

Al ser preguntada sobre cómo puede influir la posición de Ciudadanos en todo lo relativo a Cataluña, Lastra ha ironizado y ha devuelto la pregunta: "¿Hoy es día para o impar?". Según la vicesecretaria general del PSOE, Ciudadanos cambia de posición cada día, dependiendo de la última encuesta que maneje.

"Nosotros no mercadeamos con la defensa de la democracia española; eso que lo haga Albert Rivera, nosotros no. Nosotros defendemos a la sociedad catalana y no vamos a entrar en la política pequeña en la que quiere entrar Ciudadanos", ha zanjado.