Villacís reprocha que Ahora Madrid "deje sin libranza a la Policía" porque "no les gusta" este Cuerpo de seguridad

13/05/2018 - 13:47

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha reprochado que Ahora Madrid "deje sin libranza a la Policía" durante las fiestas de San Isidro porque "no les gusta" este Cuerpo de seguridad y porque "no hacen la mínima labor de planificación".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Este gobierno no sabe gestionar ni la policía, no sabe gestionar un presupuesto, no sabe gestionar nada", ha criticado. La edil ha reiterado, por otro lado, que "Podemos está generando un bastísima red clientelar en el Ayuntamiento donde están financiando a innumerables cooperativas con las que tienen vínculos demostrados".

Villacís ha manifestado que tienen un vídeo del diputado de Podemos y precandidato a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, "donde reconoce abiertamente que están creándose instituciones populares de refugio para colocar a toda su militancia porque literalmente dice la militancia no vive del aire". Además ha añadido que "todo esto lo está viendo el PSOE en el Ayuntamiento".

Asimismo, la portavoz de C's ha señalado que "también están viendo que tienen cuatro concejales de gobierno imputados y en el grupo socialista nadie dice nada". Por tanto, "si quieren pedir luego que les apoyen, yo les pediría que fuesen un poquito más serios porque están dejando a la ciudad de Madrid absolutamente vendida a Podemos", ha concluido.

En la misma línea, Villacís le ha instado al Grupo socialista a que "sea más exigentes dado que tienen un pacto con Ahora Madrid y han incumplido el 70 por ciento". Además ha apremiado al Grupo Socialista para aprobar unos presupuestos porque "estamos a mitad de año y todavía no tenemos unos presupuestos".

Por tanto, "si hay un partido que se está mostrando absolutamente falta de rigor, de exigencia, falto de fiscalización es el partido socialista", ha concluido.