Nimrod David Pfeffer, director de la Metropolitan de Nueva York, debutará en Les Arts con La clemenza di Tito

13/05/2018 - 14:28

El maestro israelí Nimrod David Pfeffer, director asistente de la Metropolitan de Nueva York, debutará en el Palau de Les Arts Reina Sofía de València el 24 y 28 de junio, con la versión semiescenificada de 'La clemenza di Tito', de Mozart, como colofón a la temporada operística de la temporada 2017-2018.

El pianista se pondrá al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en las dos funciones de este título que acogerá el Auditori de Les Arts el domingo 24 y el jueves 28 de junio, avanza la Generalitat en un comunicado.

El espectáculo contará con un reparto integrado por René Barbera, Eva Mei, Margarita Gritskova, Karen Gardeazabal, Nozomi Kato y Andrea Pellegrini.

David Pfeffer (Tel Aviv, 1984) es actualmente director asistente del Metropolitan y titular musical de la Ópera Lírica de Guatemala desde 2016.

El maestro es máster en Dirección de Orquesta por la Escuela Juilliard de Nueva York, donde gracias a una beca Bruno Walter ha sido alumno de Alan Gilbert, director de la Filarmónica de Nueva York.

DEBUT EN 2014

En 2014, el joven músico logró su debut al frente de la Orquesta del Metropolitan, compartiendo podio con su titular James Levine, de quien posteriormente ha sido director sustituto en el mismo MET para 'Die Entführung aus dem Serail', también de Mozart.

Desde entonces, el batuta israelí ha ejercido como director asistente para los cuerpos estables de la ópera neoyorquina en producciones como 'Guillaume Tell', 'L'italiana in Algeri', 'Aida', 'Idomeneo', 'Eugene Onegin', 'Der Fliegende Holländer', 'Otello', 'Tannhäuser', 'Un ballo in maschera', 'La Bohème', 'Les contes d'Hoffmann' o 'Die Zauberflöte'.

El pasado mes de febrero, dirigió por primera vez en la Ópera de Israel con una nueva producción de 'Don Giovanni', con puesta en escena de Kasper Holten, y tiene previsto regresar la próxima temporada para 'Simon Boccanegra'.