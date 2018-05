Company acusa a la izquierda de querer tapar su "nula gestión" avivando el debate de la lengua

13/05/2018 - 17:41

El presidente del Partido Popular de Baleares, Biel Company, ha señalado este domingo que la postura de su formación en relación a la lengua "es clara, unánime y no ha variado" y ha asegurado que el Ejecutivo balear "debe ocuparse de los problemas de convivencia, de movilidad, de limpieza y de seguridad que les compete en lugar de seguir buscando confrontación para tapar su incapacidad de gestionar".

PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el partido en un comunicado, Company ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Feria de Campos, donde ha hecho hincapié en que su formación no contribuirá a "crear una confrontación que fomentan quienes pretenden tapar su nula gestión avivando el debate de la lengua".

Asimismo, ha rechazado cualquier debate en relación al tema lingüístico porque "únicamente lleva a enfrentamiento entre los ciudadanos que durante muchísimos años han vivido el uso de ambas lenguas desde la naturalidad y en ausencia de conflicto".

Además, ha afirmado que "el único partido político que actualmente está adoptando una postura responsable de equilibrio entre ambas lenguas, de rechazo de posturas extremistas y que no busca sacar rédito político de la confrontación lingüística, es el Partido Popular".

En la misma línea, el presidente ha asegurado que "en esta legislatura no se ha hecho una sola vivienda de protección oficial, no se ha creado ninguna nueva plaza de Servicios Sociales y no se ha construido ni un solo metro nuevo de carreras, a pesar de la problemática existente".

Finalmente, Company ha lamentado que "mientras se habla de la lengua no se está poniendo el foco en las necesidades reales de nuestras islas" y ha instado al Pacte "a ponerse a trabajar en dar solución a los problemas de los ciudadanos de Baleares o dar paso al Partido Popular, que sí gobernará desde la responsabilidad en lugar de dedicarse a fomentar debates estériles que en nada mejoran la calidad de vida de los ciudadanos".

VISITA A PEGUERA

Tras visitar la feria de Campos, el presidente balear del PP se ha desplazado hasta Peguera, donde ha participado en la tradicional paella del PP de Calvià, con la presencia de más de 500 afiliados y simpatizantes de la formación, a los que Company ha agradecido su compromiso con el partido y la defensa de sus valores e ideales.

Por su parte, el presidente los populares calvianers, José Manuel Ruiz, ha señalado que el objetivo es "recuperar el Ayuntamiento el 2019 para acabar con el actual pacto de gobierno que encabeza el PSOE" donde, a su juicio, "están más pendientes de repartirse las sillas que de gestionar y solucionar los problemas del municipio".