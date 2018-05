PSPV reitera al PP que "aunque se empeñe en generar fantasmas, ya hay un auto judicial que dice que no existe una trama"

13/05/2018 - 20:02

El secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha reiterado al PPCV que "aunque se empeñe en generar fantasmas", sobre la presunta financiación irregular de los socialistas de 2007 a 2011, "ya hay un auto judicial que dice que no existe una trama".

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado en un comunicado, tras la petición de la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, de que el 'president' y jefe del PSPV, Ximo Puig, asuma responsabilidades tras un "demoledor" informe policial sobre la financiación de este partido y del Bloc --formación mayoritaria en Compromís--.

Tras recordar la sentencia firme para la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez --condenada a nueve años de prisión por amaño de contratos en Fitur, en el marco de la Gürtel--, el dirigente socialista ha sostenido que "el PP está nervioso".

Ha puesto como ejemplo que los 'populares' "ya tienen a dos 'expresidents' imputados por corrupción, y están ante una semana en la que declararán en el juzgado Francisco Camps y sus colaboradores por el fraude que supuso la Fórmula 1 para la Comunitat Valenciana".

"No somos como ellos", ha enfatizado en boca de los socialistas valencianos. Por contra, a su juicio, "el Partido Popular quiere deteriorar la vida política pensando que todos son iguales", si bien "la justicia ya ha dejado claro que no es una trama, así que no deberían intentar confundir a la sociedad", ha recalcado.

En cualquier caso, Muñoz ha reiterado que "si hubiera alguna responsabilidad política en los casos aislados que investigan los tribunales", el PSPV las asumirá y actuará "en consecuencia, como siempre ha hecho".