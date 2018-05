La "voluntad" del Gobierno central y las alianzas con otras regiones, claves para el comisionado contra la despoblación

14/05/2018 - 12:56

La "voluntad real" del Gobierno de España y las alianzas interregionales son claves para el comisionado del Ejecutivo aragonés contra la despoblación Javier Allué, quien también ha destacado el papel de las competencias de la Administración aragonesa, la cooperación con las fundaciones y entidades públicas y privadas, y los fondos y políticas de la UE.

Ha comparecido este lunes en Comisión de las Cortes de Aragón a petición del Grupo Popular, señalando que el Gobierno regional debe "optimizar recursos contando con todos los operadores que participan en la lucha contra la despoblación", tanto públicos como privados.

Ha expresado que el Ejecutivo central debe resolver la cuestión de la financiación autonómica incorporando el coste de los servicios, en la línea de la priorización de la lucha contra la despoblación manifestada en la sexta Conferencia de Presidentes. También ha animado a "poner la mirada" en la nueva programación de los fondos europeos, prevista para 2020.

EXCELENCIA

El objetivo del comisionado es "alcanzar la excelencia en la gestión de todos los recursos que tienen incidencia en el territorio" para obtener "una mayor eficiencia en la lucha contra la despoblación", ha continuado Allué, quien ha dejado claro que la cooperación del Parlamento es "trascendental si queremos avanzar", planteando la necesidad de introducir estas políticas en la labor legislativa de la cámara, por ejemplo en los proyectos de ley de Igualdad y del Emprendimiento y el Trabajo Autónomo. Ha propuesto celebrar un debate monográfico parlamentario sobre la despoblación.

El comisionado ha destacado algunas medidas a implementar desde el Gobierno regional, como analizar las acciones que redundan en la creación de empleo, facilitar la accesibilidad de los servicios básicos en el territorio y establecer "canales de conectividad", inspirándose en la Directriz de Política Demográfica y "trabajando codo con codo" con los funcionarios. "El Parlamento ha hecho un buen trabajo respecto a la planificación y ahora toca llevarlo a efecto y ejecutar todas las acciones", ha dicho.

Ha mencionado el Observatorio de la lucha contra la despoblación, indicando que están los representantes de todas las instituciones, como el Gobierno y los municipios, así como los grupos de acción local y también la comunidad científica.

Asimismo, ha señalado que "la centralidad comarcal es fundamental", así como la agilización administrativa, "que ninguna idea de emprendimiento se quede en el tintero por la losa burocrática", y ha considerado que "quizás nos hemos pasado de frenada" en los mecanismos de control y fiscalización en el territorio, que "no pueden ser los mismos que en la ciudad".

Javier Allué ha rechazado el relato según el cual "lo hacemos todo fatal" y que "esto es un caos", recomendando "la vía de los consensos" para "encontrar soluciones" en lugar de "tirarnos gatos a la cara".

Ha considerado que "las responsabilidades y razones están muy repartidas" y ha dejado claro que "todas las Administraciones tienen que coordinarse" en esta materia "de primera magnitud", focalizando toda la política hacia "un territorio determinado donde se está sufriendo la despoblación".

GRUPOS

Por parte del PP, Miguel Ángel Lafuente ha explicado que han solicitado esta comparecencia para conocer "cuáles van a ser las funciones y competencias que va a tener, a qué va a dedicar el año que queda de gestión y, también, saber qué está haciendo el Gobierno, de verdad y en concreto".

Por su parte, ha expuesto que el pasado jueves el Ejecutivo presentó un nuevo observatorio de la despoblación y, sobre esta idea, ha preguntado por "si es una duplicidad o están desligados", así como si su cargo y esta entidad responden a "intereses diferentes del PSOE y CHA". "Dice que tiene que coordinar a las distintas consejerías y hay tiene campo para no parar, ya que este Gobierno no suma esfuerzos, sino que es una pelea por la supervivencia", ha manifestado.

"Desde el PSOE defendemos este momento para actuar, para llevar a cabo cualquier medida, cualquier comisionado y cualquier acción transversal, puesto que este problema necesita soluciones y liderazgo". Así lo ha manifestado el socialista Darío Villagrasa. "Aragón no puede ser una Comunidad más que espere lo que dicte Madrid, las 33 comarcas tenemos mucho que aportar en el debate autonómico y nacional", ha expuesto este diputado, quien, asimismo, ha puesto en valor la labor de coordinación del comisionado y ha subrayado que "también es un reto europeo".

"La despoblación será una de las batallas políticas de cara a las elecciones", ha estimado la portavoz de Podemos, Maru Díaz, quien se ha referido a la creación de los dos comisionados por el Ejecutivo, sobre lo que ha opinado que "no son las formas de asumir estas dos problemáticas". Por otro lado, Díaz ha puesto sobre la mesa que "comparten objetivos" y que se han desarrollado "marcos administrativos que marcan el camino", pero estos "no están dotados presupuestariamente"· "Si tenemos una pobre financiación y no llegan fondos qué hacemos desde Aragón", se ha preguntado, para finalizar.

La portavoz adjunta del Partido Aragonés, María Herrero, ha valorado "la responsabilidad que tiene entre manos" y ha trasladado a Allué que "su éxito será un éxito para Aragón".

A continuación, ha confirmado que conocen los objetivos, pero, por el contrario, le ha preguntado por el camino para llevarlo a cabo. En otro orden de cosas, ha asegurado que "la preocupación por la demografía aragonesa ha estado en la agenda de todos los Gobiernos y se han hecho muchas cosas por la sensibilidad en esta realidad". Por último, ha puesto valor la comarcalización que se llevó a cabo, como ha recordado "por unanimidad".

El diputado de Cs Ramiro Domínguez ha estimado que este tema "es el más grave que tiene Aragón". "Estamos esperando el tema nacional y que la señora Barreira --comisionada del Gobierno de España-- rompa el huevo, ya que llevamos mucho tiempo esperando", ha manifestado, a la vez que ha considerado que "ya tenemos los objetivos" y que "ya se ha dicho todo".

"Hace falta dinero y la solución de la despoblación es facilísima hacen falta infraestructuras, empleo y servicios", ha señalado, a la vez que ha puesto en manifiesto que no solo están perdiendo población los pequeños municipios sino, también, los medianos. Por último, ha anunciado que en seis meses le pedirá una nueva comparecencia a este comisionado.

La diputada de CHA-Grupo Mixto Carmen Martínez ha expuesto "sus dudas", ante las soluciones previstas por el PP. "Me he quedado perpleja cuando creen que la directriz sale de la chistera siendo que lo estableció la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón".

A continuación, ha preguntado si en la reunión con la comisionada nacional, ésta le "adelantó alguna fecha sobre la estrategia". Por último, le ha preguntado por el estado del ferrocarril en Aragón, puesto que, en su opinión, "para evitar la despoblación se necesitan servicios básicos que estén bien dotados".