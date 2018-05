Cataluña. doménech ve a torra "inhabilitado" por su pensamiento contra los españoles

14/05/2018 - 13:04

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Catalunya en Comú en el Parlamento catalán, Xavier Domènech, espetó este lunes al inminente nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "su discurso queda inhabilitado" por su pensamiento contra los catalanes venidos de otras partes de España, y recriminó a ERC y la CUP que no hayan propuesto un candidato progresista y le cedan la iniciativa al catalanismo conservador.

En su intervención en la segunda sesión del debate de investidura, Domènech, que dijo que "los catalanes están cansados de esperar" tras los errores del independentismo y la actuación judicial del Estado, preguntó a Torra , como en la primera sesión, qué piensa de los españoles y qué piensa de los catalanes. Le agradeció haber pedido perdón por los textos xenófobos, pero dijo que eso es cultura "antigua" del "arrepentimiento", porque lo importante es saber qué piensa ahora, y apuntó que si no contesta igual es porque sabe que si lo dijera no podría ser presidente de la Generalitat.

Le mencionó en concreto al expresidente Lluís Companys, de quien dijo que era consciente de las interdependencias y de que Cataluña lleva dentro todas las historias de España, y le puntualizó que los inmigrantes españoles de los años 60 "no se integraron en Cataluña", sino que "construyeron Cataluña" y son parte de la misma. "Su Cataluña es algo excluyente, que no tiene en cuenta a todos los pueblos de España". En esa línea, le advirtió: "Su discurso queda inhabilitado".

A continuación, se dirigió a ERC y a la CUP para reprocharles que, siendo mayoría en el independentismo, no hayan propuesto un candidato progresista a la Generalitat, y una vez más cedan el protagonismo al "catalanismo conservador". Recordó que la ERC , "en aras de un bien mayor", aprobó los presupuestos del expresidente Artur Mas, con todos sus recortes y su fiscalidad no progresiva. "Maldecidas las patrias para catalanes y españoles, porque si una patria excluye no es nada bueno", proclamó citando al diputado de ERC Joan Tardà, antes de concluir que Catalunya en Comú es la única fuerza progresista que queda en el Parlament y que elegir a Torra pondrá muy difícil tener una agenda progresista.

Sobre puntos concretos, el portavoz de Catalunya en Comú preguntó a Torra si su política fiscal será progresiva o no, qué piensa del acuerdo de libre comercio de la UE con EEUU, y le invitó a demostrar su política de vivienda votando el PdeCat en el Congreso junto a la izquierda y contra el PP.

