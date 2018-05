El PP lamenta que Gozón sufra año tras años la falta de plazas en la escuela pública de 0 a 3

14/05/2018 - 13:20

El diputado del Grupo parlamentario del PP, David Medina se ha reunido este lunes con las familias afectadas por la falta de plazas en la escuela de 0 a 3 de Luanco y ha exigido medidas que den una solución a los 35 niños que se han quedado fuera del centro.

OVIEDO, 14 (EUROPA PRESS)

Medina ha asegurado que mientras el PSOE dice "dice no y no a las propuestas del PP" ellos no aportan ni una sóla propuesta y la realidad final es que 35 niños del concejo se han quedado sin plaza en la escuela infantil de Luanco. Así ha insistido en la necesidad de ampliar la red y en el caso concreto de Gozón ha pedido habilitar espacios en dependencias municipales o aprobar incentivos fiscales para que la oferta privada pueda crear plazas.

"Nosotros hemos trasladado a las familias de Luanco afectadas nuestra absoliuta incredulidad al ver que los problemas del ciclo educativo de 0 a 3 siga sufriendo exactamente los mismos problemas que hace seis o siete años ya denunciaba el PP en la Junta y en los Ayuntamientos", ha indicado Medina.

Ha recordado que hace "seis o siete años" su grupo ya denunciaba que las familias asturianas pagaban el precio más caro; en la región había la tasa de matriculación más baja y que las plazas ofertadas eran insuficientes y ahora, siete años después "así seguimos, con los mismos problemas".

"Además de atracar a las familias en Luanco 35 niños se han quedado sin plaza y lo peor es que no han recibido respuesta alguna ni por parte del Principado ni del Ayuntamiento", concluyó David Medina.