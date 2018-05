Bonig exige a Puig responsabilidades por la presunta financiación ilegal y que pida la dimisión de los implicados

14/05/2018 - 13:28

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha pedido al presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que asuma responsabilidades políticas en la presunta financiación ilegal del PSPV y Compromís y pida la dimisión de todos los implicados que "siguen cobrando" en la administración valenciana.

CASTELLÓN, 14 (EUROPA PRESS)

Bonig ha realizado estas declaraciones en Vila-real (Castellón)tras asistir a un almuerzo popular con motivo de las fiestas de San Pascual, tras diversas informaciones publicadas sobre un informe de la UDEF entregado en diciembre de 2016 a la juez que inició la investigación en València, que concluyó que "diversas empresas con actividad comercial pudieran haber asumido facturación que debiera haber sido realizada a PSPV-PSOE y Bloc" --partido mayoritario en Compromís--.

Al respecto, ha recordado que Ximo Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, señalaban que los informes de la UDEF y de la UCO constituían pruebas de la presunta financiación ilegal del PP. "Si eso se aceptaba, y el PP siempre ha mostrado su respeto a la actuación judicial y de la Policía, nosotros pedimos ahora coherencia", ha exigido, para añadir que no ha oído a ninguno de los dos, especialmente al primero, decir "qué le parecen esos informes de la UDEF que hemos conocido este fin de semana y que confirman la presunta financiación ilegal del PSPV y de Compromís".

Así mismo, ha señalado que este mismo lunes el presidente de la Agencia Antifraude ha dicho que la prescripción "no se puede aplicar a la corrupción", en relación a que el viernes el presidente de Les Corts, Enric Morera, dijera en el Senado que "había prescrito todo". Morera, ex secretario general del Bloc --formación mayoritaria de la coalición Compromís-- dijo el viernes en una comparecencia en el Senado ue no hay ningún procedimiento judicial contra su partido por una supuesta financiación irregular. "No existe nada", señaló.

"NO PRESCRIBEN LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

"La prescripción se aplica en el ámbito jurídico, pero lo que no prescriben son las responsabilidades políticas", ha destacado Bonig, quien ha subrayado que "una jueza lo ha dicho en su auto y la Policía han demostrado indiciariamente la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís y, a fecha de hoy, Puig no ha asumido ninguna responsabilidad política".

Según Bonig, "queremos que el presidente Puig sea tan contundente como lo fue la señora Oltra contra el PP y que cese inmediatamente, que pida la dimisión de todos los implicados que siguen en la administración valenciana, que siguen cobrando, y que depure responsabilidades". "Se lo vamos a pedir porque esto no ha hecho más que empezar y ya vamos con 26 imputados y eso que no había trama", ha añadido.

"Esperen ustedes a que se empiecen a tomar decisiones en el juzgado de Gandia porque ahí está el señor Orengo --el exalcalde socialista de la localidad, José Manuel Orengo--, y me gustaría que Puig, ya que no me contesta en Les Corts, me contestase a través de los medios de comunicación qué piensa hacer si investigan a Orengo porque el señor Orengo es el señor Puig y el señor Puig es el señor Orengo", ha indicado Bonig.

La presidenta del PPCV ha recordado que Puig tiene en Presidencia a Orengo "cobrando un sueldo público de todos los valencianos y como asesor personal del presidente". "Exijo que empiece a asumir responsabilidades políticas, que son las mismas que nos pedían a nosotros", ha concluido.