Fiscal dice que Doñana "engrandece" El Rocío y pide a los rocieros que "el compromiso medioambiental siga creciendo"

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado que Doñana y su entorno "engrandecen" la romería de El Rocío y pide a los rocieros que "el compromiso medioambiental siga creciendo".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fiscal ha destacado que El Rocío "es muchas cosas, pero una fundamental es el contexto geográfico donde se desarrolla, Doñana y su entorno, un sitio que mimamos, que nos importa muchísimo y que engrandece la propia romería".

"Esto lo saben los rocieros y en términos generales el comportamiento es bueno y mejorando año a año", lo que "no significa que no haya algún episodio entre tantos miles de personas que no haya que corregir". Por tanto, el consejero pide a los rocieros que "el compromiso medioambiental siga creciendo".

Así, Fiscal destaca que "están moderadamente satisfechos" y asegura que "tiene muy claro que la inmensa mayoría de los rocieros está de acuerdo con que los caminos son parte esencial de El Rocío y su conservación contribuye al mantenimiento de la propia romería y, por tanto, el compromiso es muy alto".

No obstante, Fiscal afirma que "hay que extremar la precaución", aunque precisa que las lluvias de los últimos meses "han permitido que el campo no esté en las peores condiciones para que pueda provocarse un incendio".

En este sentido, Fiscal ha negado que "haya un riesgo especial por el calor", y que existe "un peligro medio de incendio". En cualquier caso, ha recordado que el Plan Romero incluye 200 personas del Plan Infoca que en el caso de que algo suceda están listas para actuar".