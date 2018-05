La Plataforma por la Sanidad Pública pide que no se renueve el contrato con Los Manzanos

14/05/2018 - 13:44

Cree que "los servicios contratados pueden ser asumidos por el sistema público"

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha exigido a la Consejería de Salud que no prorrogue el contrato con Los Manzanos, por valor de 29 millones de euros, y que así lo comunique a la mercantil antes de finalizar el mes de mayo, tal y como establece el contrato.

En nota de prensa, la plataforma ha relatado cómo el contrato que la Consejería de Salud y la mercantil Los Manzanos tienen firmado finaliza el próximo 30 de noviembre de 2018, aunque existe la posibilidad de una prorroga por cuatro años más.

La Plataforma ha explicado que no renovar el contrato con Los Manzanos "no supondría gasto alguno, ya que no habría que indemnizar a la empresa".

Por el contrario, "renovarlo supondría dar continuidad a una hipoteca de 29,3 millones de euros sin IVA"; a su juicio, "totalmente innecesaria ya que los servicios contratados pueden ser asumidos por el sistema público".

Por ello, tal y como ha trasladado a Europa Press su portavoz, Javier Granda, la Plataforma pedirá a la consejera de Salud, María Martín, que no renueve este contrato. Además, han solicitado a los grupos parlamentarios que presenten iniciativas "para recuperar los servicios privatizados".

La Plataforma ha señalado que Viamed Los Manzanos supuso para el Gobierno del PP en La Rioja "el inicio de un conglomerado privado para asaltar el sistema público, que ha ido creciendo a costa de éste con la creación de Viamed El Carmen en Calahorra, Viamed los Jazmines en Haro y Viamed Valvanera en Logroño, al margen del señalado Viamed Los Manzanos".

"Estas decisiones están suponiendo y van a suponer la pérdida de servicios públicos, de empleo y la derivación de recursos públicos de los presupuestos generales de 183,9 millones de euros al conglomerado mercantil de Viamed Salud", ha añadido.