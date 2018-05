Guerrero (PAR) exige al Gobierno de Aragón que presupueste las medidas de la futura Ley de Emprendimiento

14/05/2018 - 13:43

El diputado del Partido Aragonés (PAR), Jesús Guerrero, ha exigido este lunes al Gobierno de Aragón que dote de presupuesto las medidas que recoge el anteproyecto de ley de fomento del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo.

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

El PAR propuso destinar dos millones a este colectivo en las enmiendas que presentó a la Ley de Presupuestos de 2018 y Guerrero ha recomendado este lunes dedicar 10 millones, el uno por ciento de los más de 1.000 millones recaudados por el Gobierno regional desde 2015.

En rueda de prensa, ha avisado de que "estamos acostumbrados a ver cómo el Gobierno trae leyes y medidas que luego no vienen acompañadas en los Presupuestos y se quedan en papel mojado". También ha advertido de que las medidas que proponga el Gobierno de Aragón no servirán "de nada" si no se coordinan con las que implemente el Ejecutivo central.

"No queremos que sea una mera declaración de intenciones" la regulación de este sector, ha continuado Guerrero, quien ha dejado claro que Aragón no debe perder una "oportunidad histórica en favor de los autónomos". Ha criticado a quienes "se apuntan ahora a traer leyes en precampaña", en alusión a la proposición de ley de autónomos registrada por Podemos en abril.

Se ha quejado de que "empezaremos a hablar de esta ley al final de la legislatura", por lo que esta será "de nuevo una legislatura perdida", lo que va "en contra de los autónomos", 105.000 personas, según consta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Después de tres años de legislatura y tras haber presentado el PAR decenas de iniciativas, "parece que todos los Grupos quieren hacerse una foto alrededor de los autónomos", ha lamentado Jesús Guerrero, quien ha resaltado la "gran importancia" de este colectivo para fijar población y "sacarnos de esa crisis que sufrimos hace unos años".

MEDIDAS REALES

El PAR apuesta por aprobar medidas "reales" que incentivar el trabajo autónomo "sin olvidarnos de los autónomos que ya han creado empleo" desde hace muchos años, preguntándose por qué solo se disponen medidas para los nuevos emprendedores.

Ha planteado algunas medidas, como los incentivos fiscales, la protección de las bajas laborales, los permisos de maternidad y el seguro de paro, tanto de los nuevos emprendedores como de los veteranos.

También ha abogado por apoyar a los autónomos del medio rural, como factor clave para crear empleo en el territorio, "la mejor política social", llamando la atención sobre el envejecimiento y dispersión de la población aragonesa.