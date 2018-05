La Olmeda celebrará el Día Internacional y la Noche de los Museos con visitas guiadas gratuitas y música

14/05/2018 - 13:44

La Villa Romana de la Olmeda de Palencia se va a unir a la celebración del Día Internacional y la Noche de los Museos con visitas guiadas gratuitas y un espectáculo musical, además de permitir el acceso gratuito al yacimiento.

PALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha comunicado la Diputación, el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el yacimiento se une a la iniciativa promovida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y durante esta jornada el acceso al yacimiento será gratuito durante el horario de apertura, de 10.30 a 18.30 horas (último acceso a las 18.15), y se han programado visitas guiadas cada hora de 11.00 a 17.00.

Mientras que el día 19 de mayo, con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Museos, la Institución ha programado una serie de actividades que vendrán a darle vida en un horario nuevo, ya que a partir de las 18.30 horas y hasta las 20.30 se permitirá el acceso gratuito a la villa con visita guiada.

Ya a las 21.00 dará comienzo un concierto a cargo de David Barona denominado 'The Incredible tour of cello and piano'. El acceso será gratuito hasta completar el aforo.

Piezas como el Ave María de Bach, Nocturno de Tchaikovsky, el Invierno de Vivaldi o el Preludio Op.28 No.4 de Chopin nos harán pasar una noche emocionante de la mano de un bello instrumento como es el violonchelo.

David Barona es un violoncellista español nacido en Valencia. Ha realizado grabaciones como solista para discográficas como World Wind Music, Solfa-Recordings, Onda Cero o Irischart. Salas como la Musikwerein de Viena, el Palau de la Música de Valencia o el Gran Teatro del Liceo han sido testigo de sus actuaciones.

Su interés por otros estilos de música le han llevado a realizas una búsqueda de las nuevas posibilidades que ofrece el violoncello en estilos como el rock, blues, pop o bandas sonoras entre otros.