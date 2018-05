Cataluña. la cup justifica su 'luz verde' a torra por la "excepcionalidad represiva y antidemocrática"

14/05/2018 - 13:23

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Carles Riera, afirmó este lunes que la abstención de su grupo que permitirá la investidura como presidente de la Generalitat de Quim Torra "obedece a una excepcionalidad represiva y antidemocrática".

Riera comenzó su discurso en la segunda sesión del debate de investidura, un día después de que el Consejo Político de la CUP adoptara esta posición de abstenerse, citando una frase del cantautor Leonard Cohen que apuntaba que a veces uno sabe de qué lado está viendo quién está del otro.

Así, justificó que la CUP no da apoyo al Gobierno de Torra y se mantendrá en la oposición porque éste no ha dado muestras de querer una dinámica de confrontación con el Estado, pero que se abstiene para enfrentarse a la "excepcionalidad represiva y antidemocrática" que supone la actuación del Estado español.

Expresó su "lealtad" al 1 de octubre y a quienes "no quieren dar un paso atrás" en la construcción de la república, y pidió que lo que ganaron "con sus cuerpos" quienes acudieron a votar en el referéndum "no lo detenga la administración", y defendió una "desobediencia civil y no violenta" al Estado.

Según dijo, la república tendrá que ser "inclusiva", que es "la única posible", puesto que reconoció que buena parte de las clases trabajadoras de Cataluña son de "clara identidad española", pero se mostró convencido de que la república será mejor para todos, puesto que desde el autonomismo no se pueden aprobar leyes que logren "cambios de fondo" en las condiciones de los trabajadores. En esa línea, preguntó a Catalunya en Comú, que le recriminó votar a un candidato conservador, si cuando el TC tumbe leyes como la de pobreza energética catalana, ellos iban a desobedecerle.

(SERVIMEDIA)

14-MAY-18

KRT/gja