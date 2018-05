Los bomberos que aprobaron la OPE del SCIS piden a la Diputación una rápida incorporación y cumplir la legalidad

14/05/2018 - 14:00

Los bomberos que han aprobado los exámenes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2015 del SCIS han registrado este lunes en la Diputación de Ciudad Real, dirigido a su presidente José Manuel Caballero, un escrito en el que, como ya hicieran la semana pasada en rueda de prensa, reivindican su incorporación a las plazas que han obtenido "legalmente", ya que llevan "seis meses" esperando para poder trabajar.

CIUDAD REAL, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Manuel Lomas, responsable de leer el escrito consensuado por los 37 bomberos que han sacado plaza y por los 80 que han quedado en bolsa. En el texto han recordado que han obtenido su trabajo "con sacrificio" al aprobar la Oferta Pública de Empleo completamente legal y que la justicia ordenó convocar, al tiempo que lamentan los ataques que están sufriendo por parte del la Plataforma de Bomberos y "de determinados partidos políticos".

Más de medio centenar de personas se han congregado ante la Diputación para arropar la presentación del escrito en el que recuerdan que que se han convertido no sólo en parte implicada sino también en "parte perjudicada" al llevar más de seis meses sin poder trabajar pese a haber superado un proceso "que no ha sido prueba fácil" y que cumple todas las "garantías jurídicas por mandato establecidas" entre las que se encuentran su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), además de en el Tablón de Anuncios del Consorcio.

"No cabe duda de que, en habiendo un procedimiento administrativo claramente regularizado y que no da capacidad a interpretación alguna, las decisiones políticas no tienen cabida en la asignación de dichas plazas. Siendo incomprensible por ello la presión que contra el Consorcio se está ejerciendo, la cual pareciera querer instarles a cometer irregularidades, solicitándoles a reubicar a una serie de trabajadores aun a sabiendas de que dicho extremo es completamente ilegal", han indicado los bomberos.

Finalmente, y ante las peticiones del PP de que se reubique a los 33 bomberos interinos que van a ser despedidos, han recordado que ninguna administración reubica a interinos ni a otros trabajadores cuando, tras un proceso selectivo, esas plazas son adjudicadas y otorgadas por derecho una vez superado un proceso de oposición, ya que eso significaría beneficiar a unas personas "violando la legalidad en perjuicio de las personas que integran por derecho la bolsa resultante de la Oferta Pública de Empleo, la cual debe seguirse y adjudicarse en orden y preferencia que en la misma se establece".

APOYO DE CCOO

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Alfonso Tercero, ha recordado que esta OPE se hizo por mandato judicial con un proceso completamente transparente tras un recurso que CCOO hizo a la OPE de 2008 en la que se querían consolidar 25 plazas.

"La justicia siempre ha dado la razón a CCOO, y las demandas que han presentado hasta ahora no han tenido recorrido, han sido desestimadas una y otra vez porque van en la dirección de atacar todo lo que signifique que la plantilla tenga estabilidad y que se cumplan las sentencias y la legalidad en cuanto al acceso al empleo público", ha dicho Tercero.

Finalmente, el presidente del comité de empresa del SCIS, José María Roldán, ha pedido que en la reunión del Consejo de Administración del SCIS prevista para el viernes se proceda ya a cubrir esas plazas definitivamente y, ha agregado, si se pretende paralizar el proceso, "CCOO va a actuar a nivel judicial contra el voto y quienes lo adopten".