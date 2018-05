El alcalde aboga por informar del proyecto de la Plaza Vieja antes de valorar si se efectúa algún cambio

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha abogado este lunes por mantener la ronda de contactos con asociaciones y entidades de toda índole para informar sobre el polémico proyecto de reforma de la Plaza Vieja que prevé la ausencia del actual arbolado y la confección de una plaza diáfana con ciertos elementos vegetales.

"Si al final se entiende que la vegetación puesta en el proyecto hay que modificarla en algo, porque eso va a conseguir unir a la gente, se hará sin ningún tipo de problema", ha indicado.

"No estoy diciendo que después de esa ronda se vaya a tomar una decisión en concreto diferente a la que hemos tomado ya", ha advertido el primer edil, quien ha criticado la "desinformación interesada" que se ha generado en torno a este asunto toda vez que ha recalcado el carácter "flexible" del equipo de gobierno, que no tiene "interés en que la Plaza Vieja divida a los almerienses".

Fernández-Pacheco ha criticado la "mala intención" de algunos grupos políticos a la hora de criticar el proyecto y sembrar dudas sobre los "intereses empresariales" que pudiera haber detrás de la actuación.

"Lo que dicen es mentira", ha atajado el regidor, quien también ha negado que se vayan a "talar" árboles, que se vayan a suprimir las palmeras, que no vaya a haber vegetación o que el monumento a Los Coloraos se vaya a "encerrar en un almacén" cuando se prevé su traslado a las puertas del parque Nicolás Salmerón.

Para el alcalde, los hechos se han visto "precipitados" después de que se aprobara en pleno, con los votos del PP y Cs, la modificación de la ficha del PGOU que elimina la obligatoriedad de mantener el arbolado de la plaza dado que "el proyecto no está presentado todavía" y "se está redactando en la actualidad".

En esta línea, ha incidido en que las propuestas recibidas a través del concurso de ideas que se convocó con un anteproyecto en el que ya se contemplaba la salida de 'El Pingurucho' del céntrico espacio, coincidían en la salida del arbolado. "Tan respetables son las opiniones que defienden el proyecto presentado como aquellos otros que no les gusta el proyecto, todas son respetables, todas se pueden defender y el Ayuntamiento de Almería tiene que ser sensible a todas ellas", ha dicho.

Asimismo, ha reconocido el "importante número de personas" --más de 15.500 ya-- que a través de la plataforma Change.org se ha mostrado en contra de la supresión de los árboles, si bien ha recalcado que hay que "tener en cuenta todas las opiniones, las que se expresen a través de esa plataforma como las de las redes y las que me hacen a mí cuando me paran en la calle o en la cafetería", ya que "después de 18 años lo que nos debería preocupar a todos es terminar la Plaza Vieja".

El alcalde ha pedido "tranquilidad" y "concordia" ante esta situación y ha reclamado a los grupos políticos detractores evitar el "enconamiento" porque "no está beneficiando a nadie". "Por que le vaya peor a Almería no le va a ir mejor a ningún partido, no van a conseguir más votos", ha considerado.

APLICACIÓN 'ALMERÍA PARTICIPA'

Por otra parte, el alcalde también ha respondido a las críticas que ha generado el funcionamiento de la aplicación móvil para fomentar la participación ciudadana 'Almería Participa' ante posible problemas en su uso y relativos a la protección de datos de los usuarios. "Si la aplicación tiene algún problema, se trabajará para solucionarla y se intentará que sea la mejor posible", ha explicado.

El primer edil popular cree que la 'app' "acerca la gestión a los ciudadanos", de manera que "si tiene algún problema como herramienta informática que es, que no es infalible" pues "no pasa nada, se arregla y se solventa el problema y seguimos funcionando". "Acabamos de ver cómo Facebook ha tenido un problema mundial con la protección de datos de sus usuarios", ha contrapuesto al respecto tras rechazar las declaraciones "catastrofistas" por el diseño de la aplicación.

Fernández-Pacheco se ha mostrado partidario de "solventar" los problemas que pueda tener la aplicación sin que ésta se retire porque "son muchas las personas que han manifestado su voto y creo que ha generado una ilusión". "Hay otras que les encantaría que la retiráramos para seguir diciendo que el Ayuntamiento es un desastre, pero vamos a intentar no darle el placer de hacerlo", ha apostillado.