La UR celebra el 26 aniversario de su Ley de Creación homenajeando a estudiantes, deportistas y personal jubilado

14/05/2018 - 14:07

La Universidad de La Rioja ha celebrado este lunes el acto conmemorativo del 26 aniversario de su Ley de creación, con un acto en el que se ha rendido homenaje a los mejores estudiantes, deportistas y al personal jubilado del centro.

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

Este acto académico conmemora el aniversario de la aprobación de la Ley de Creación de la Universidad de La Rioja, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1992 por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

El acto, que se ha celebrado en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, ha estado presidido por el rector de la UR, Julio Rubio, quien, en su intervención, ha defendido la rectitud del funcionamiento de las universidades españolas, en especial, de las públicas.

"En las últimas semanas, hemos asistido a un intento de deteriorar la imagen de las universidades públicas. Al hilo del caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha puesto en cuestión la honorabilidad de las universidades", ha apuntado el rector.

Rubio ha incidido en que estas dudas han ido "en dos sentidos, en primer lugar, del "todos los políticos son iguales" hemos pasado al "todos son iguales" (periodistas, jueces, etcétera) y con la excusa del caso Cifuentes ahora también "ah, y las universidades tampoco se libran: corruptas todas".

A ello ha sumado que, "en segundo lugar, el foco ha estado puesto en las universidades públicas", ante lo que ha reseñado que "es bien sabido que las universidades privadas estando, por su propia naturaleza, libres de muchos de los controles públicos y de la obligación de transparencia que tenemos nosotros, han tenido que convivir con sospechas de que algunos de sus títulos no se otorgaban por méritos académicos, sino por la influencia o la aportación dineraria que hace funcionar el negocio".

"Y ahora, se nos venía a decir, las universidades públicas demuestran que sus modos de funcionamiento son similares: corruptos todos. Nada más lejos de mi intención que, en un ejercicio de corporativismo, justificar cualquier actuación de un funcionario, por muy colega que sea, por muy rector que sea", ha recalcado.

Pero, ha dicho, "sí quiero trasladarles la respuesta que he dado cuando los medios de comunicación me han planteado las siguientes preguntas: ¿Se ha deteriorado la imagen de las universidades públicas? ¿Valen ahora menos los títulos de grado y máster que hace unos meses? y la respuesta rotunda que he dado es no, no ha habido deterioro ninguno".

"Y déjenme hablar por la institución que en este momento tengo el honor de representar: en la Universidad de La Rioja se hacen las cosas bien. Aquí no se regala nada. Aquí no nos dejamos influir por nadie. Aquí la única influencia es la de la capacidad y el esfuerzo. La de la ciencia y el conocimiento. Estáis en una universidad pública, la que ha hecho, junto al trabajo de toda la sociedad y las aportaciones de los contribuyentes, avanzar a España a las mayores cotas de modernidad y bienestar que ha tenido nunca", ha subrayado Julio Rubio.

Por eso, a todos los presentes les ha pedido "sentid un legítimo orgullo de lo que habéis realizado, de una vida dedicada al servicio público, de haber terminado con brillantez vuestros estudios".

"Sentid orgullo de ser parte de la Universidad de La Rioja, ya para siempre. Difundidlo, defendedla, que nadie dude nunca de nuestra probidad y de nuestra entrega a la docencia y a la investigación. Sentid orgullo de nuestra universidad pública, al igual que la Universidad de La Rioja se siente orgullosa de vosotros", ha concluido el rector de la UR.