Cataluña. cs urge a rajoy a "no dejar cataluña en manos de los separatistas otra vez"

14/05/2018 - 13:52

La dirección nacional de Ciudadanos urgió este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "no dejar Cataluña en manos de los separatistas otra vez" y extender la aplicación del artículo 155 de la Constitución para evitar que Quim Torra ejecute el programa "de ilegalidades" que ha expuesto en su investidura para ser presidente de la Generalitat.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expresó la "preocupación" del partido tras escuchar el programa expuesto por Torra, al constatar que los independentistas "no han asumido el fracaso de su proyecto de ruptura" e insisten en su objetivo de proclamar la república catalana y, por tanto, "romper España, sacarnos de Europa" y fracturar con ello a la sociedad.

La situación "se agrava" con la elección de un presidente de la Generalitat "si cabe más extremista, más sectario y más xenófobo" que el anterior, con lo cual en vez de "dar marcha atrás" y asumir que no representan ni a la mitad de los catalanes y no cuentan con apoyo internacional en su "choque" con la legalidad, persisten en un proyecto que solo genera confrontación social y ruina económica.

Villegas denunció además que todo ello será posible gracias a una votación "fraudulenta" en la que podrán votar dos prófugos de la Justicia, Carles Puigdemont y Toni Comín, porque el Gobierno no ha hecho "todo lo que estaba en su mano" para evitarlo.

Dado que esa votación ya no se puede evitar, Ciudadanos pide al Gobierno que no se quede "mirando para otro lado" y que extienda la aplicación del artículo 155 de la Constitución incluso aunque ello ponga en riesgo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por la falta de apoyo del PNV. Villegas alertó de que no pueden ser de nuevo los separatistas quienes controlen "toda la mecánica" de la Generalitat, con su presupuesto, con el mando de los Mossos y el control de los medios públicos de comunicación, para utilizarlo todo "a su antojo".

Aunque podría haber prorrogado la aplicación de ese precepto, Ciudadanos considera que una fórmula posible ahora es "aprobar de nuevo" su aplicación, pero insisten en no esperar "hechos reiterativos" porque el mero programa expuesto por Torra durante el debate de investidura es "contrario a los intereses generales" de España y, por tanto, se enmarca en los requisitos constitucionales. No hay que esperar, alertó, "a que se declare por segunda vez la república catalana".

Villegas reiteró además que en Cataluña "hay que actuar" en todo caso y no puede ser "moneda de cambio", por lo que es necesario mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución "cueste lo que cueste" y aunque ello pusiera "en peligro" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que Ciudadanos respalda.

