Félix Alvarez asegura que Ciudadanos jamás ha autorizado un pacto secreto con el PP

14/05/2018 - 14:26

El portavoz autonómico de Ciudadanos y diputado nacional, Félix Alvarez, ha asegurado hoy que desde la formación naranja "jamás se ha autorizado ningún pacto, y mucho menos secreto" con el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander, más allá del decálogo para la regeneración democrática firmado por el entonces alcalde, Iñigo de la Serna, que se hizo "de forma pública con luz y taquígrafos".

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

Alvarez ha negado de forma "tajante y contundente" que exista un pacto secreto entre Cs y el PP en el Ayuntamiento de Santander, tal y como ha indicado el concejal "tránsfuga" David González.

Alvarez ha señalado que "la existencia de un pacto secreto es en su génesis una auténtica estupidez", ya que "si no existen ni declaraciones públicas ni documentos" con las exigencias que se plantean para cerrar un pacto de estas características "no puedes reclamar nada si no se ha cumplido".

"Es delirante", ha dicho el portavoz autonómico de Cs Cantabria en relación a las declaraciones del exconcejal de la formación naranja, al que ha invitado, junto al PP de Santander, a "hacer públicos los documentos" relacionados con ese pacto secreto en el caso de que existieran.

Álvarez, que ha dicho que "desde Cs estamos realmente tranquilos", ya que "no tenemos constancia de que eso exista", ha subrayado que, de haberse cerrado algún trato sería "a nivel particular" de los tránsfugas con el equipo de Gobierno, con lo que "si hay algún tipo de contraprestación sería también totalmente particular y personal", por lo que ha emplazado a David González a que explique "qué intereses particulares esconden esconden ese supuesto pacto".

Por último, Félix Álvarez ha calificado de "hipócrita" que el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, pida que se haga público ese pacto cuando los regionalistas, junto a los socialistas en el Gobierno de la comunidad autónoma, han aprobado los Presupuestos Generales de Cantabria (PGE) "apoyándose en el tránsfuga Carrancio", exdiputado de Cs.

Alvarez ha dicho que tener tránsfugas es una "desgracia", y Cs "vuelve a pedir disculpas y asume el error de haber colocado a este señor y a otros a la cabeza del partido en Santander y Cantabria", pero aprovecharse de los tránsfugas es "una auténtica vergüenza", ha apostillado.

A preguntas de la prensa, el diputado nacional de Cs ha reconocido que no entiende qué gana David González porque "ni le favorece a él ni al equipo de Gobierno y a nosotros nos da igual porque no tenemos nada que ver", ha sentenciado.