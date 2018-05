Las ventas de coches usados suben en Extremadura un 19,6% en abril, según Faconauto

14/05/2018 - 14:34

Las ventas de turismos y todoterrenos han aumentado un 19,6 por ciento en abril respecto al mismo mes del ejercicio precedente, hasta situarse en 4.020 unidades, según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

MADRID/MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

Así, en lo que va de 2018, la comercialización de este tipo de vehículos en la comunidad se ha incrementado un 9,7 por ciento en comparación a los cuatro primeros meses de 2017, hasta alcanzar 15.893 unidades vendidas.

Por su parte, a nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos han aumentado un 16,7 por ciento en abril respecto al mismo mes del ejercicio precedente, hasta situarse en 161.232 unidades.

En lo que va de 2018, la comercialización de este tipo de vehículos se ha incrementado un 7,5 por ciento en comparación a los cuatro primeros meses de 2017, hasta alcanzar 645.721 unidades vendidas. Faconauto prevé que se produzcan "algo más" de dos millones de ventas de usados a cierre del año, lo que representaría una subida del 5 por ciento.

La federación señaló que esta tendencia alcista del mercado de segunda mano se debe al buen momento que atraviesan las transferencias de modelos de hasta cinco años, con los de cero a tres años creciendo un 24,1 por ciento y los de tres a cinco un 29,4 por ciento.

Faconauto destacó que los usados de esta franja de edad suponen ya casi un 25 por ciento de todas las transferencias y se están viendo "favorecidos" por la llegada al mercado de unidades automatriculadas por parte de los concesionarios. Según MSI, más de 10.000 transferencias de usados en abril procedieron de matriculaciones tácticas, lo que supone un "fuerte crecimiento" del 38 por ciento para ese canal de origen.

Por su parte, los vehículos de ocasión de entre seis y diez años han experimentado una caída en sus ventas en abril de un 6,7 por ciento, mientras que los de más de diez han crecido un 20 por ciento, acaparando un 61 por ciento del total de las transferencias en este mercado.

"Estamos asistiendo a una transformación de este sector en nuestro país, coincidiendo con la creciente importancia de los concesionarios, responsables de la comercialización de los modelos de hasta 5 años, lo que está permitiendo mejorar la calidad del mercado de ocasión", ha explicado el director de Comunicación de la federación, Raúl Morales.

No obstante, ha advertido de que España no tendrá un mercado "saneado" y no se podrá equiparar con los principales mercados europeos hasta que no se saquen del circuito los coches de más de diez años.

Las ventas de vehículos de segunda mano a través de concesionarios han crecido un 36,2% en abril en comparación al mismo mes de 2017, por encima de los compraventa (+16,1%) y el de empresas (+12,6%).