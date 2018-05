CHA cree que sería "muy sano" que ZEC explique esa cuenta 'B' que parece tener sobre el viaje de un cargo a NY

14/05/2018 - 14:36

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha considerado que "sería muy sano para ZEC que haga pública esa información de la cuenta 'B' que parece que tienen" tras conocerse que el coordinador del grupo de Zaragoza en Común, Guillermo Lázaro, ha cargado a la tarjeta de crédito de las donaciones de los concejales el gasto de un viaje privado a Nueva York el pasado otoño y que ha reembolsado el pasado marzo tras cotejarse las facturas y los movimientos de la tarjeta.

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

Guillermo Lázaro, además, ha dimitido del cargo de secretario general de Podemos-Zaragoza y también su novia ha dejado el cargo de secretaria de Organización de Podemos Aragón a principios de abril tras conocerse la forma de pago de este viaje, de unos 3.000 euros. Ambos se desplazaron a la ciudad de los rascacielos en una visita de carácter privado que sufragaron don dinero de las donaciones de los concejales al partido, según ha publicado El Periódico de Aragón.

Carmelo Asensio ha mostrado su "sorpresa y decepción por ser --ZEC-- el partido que iba de abanderado de la ética y transparencia". "No es nada transparente todo lo que tiene que ver con ZEC y no conocemos a cargo de qué cuenta se ha pasado es viaje de Lázaro a USA y si es a una cuenta operativa del grupo o a otra que dicen que no tiene nada que ver", ha dudado.

En rueda de prensa, ha criticado la "falta de transparencia" al recordar que este asunto se conoce "un mes y medio más tarde de que se haya cesado --a Lázaro de su cargo en Podemos-- como consecuencia de una situación nada clara".

"No sabemos dónde está la transparencia y dónde queda el código ético. El sistema de compensaciones nos los tiene que explicar y si son tan transparentes ya tardan en justificar lo injustificable", ha apremiado.

Ha cuestionado el argumento de que no sea dinero público la cuenta de las aportaciones de los concejales para diferenciar que "si fueran aportaciones de militantes o simpatizantes entonces no lo sería. Hay que ser transparentes y claros en gestión de dinero público", ha aseverado.

Carmelo Asensio ha añadido que pedirán conocer con cargo a qué tarjeta se hizo el pago y exigirán responsabilidades y en tono irónico ha concluido al señalar que "en el caso de estar en su pellejo no continuaría ni un minuto más".