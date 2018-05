Cataluña. quim torra, investido presidente de la generalitat

14/05/2018 - 14:28

El Parlamento de Cataluña invistió este lunes a Quim Torra como 131º presidente de la Generalitat, con los 66 votos a favor de Junts per Cataluña y ERC y las cuatro abstenciones de la CUP, superando los 65 en contra de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y el PP.

Las cuatro abstenciones de la CUP, decididas ayer por el Consejo Político de la formación por la "excepcionalidad represiva y antidemocrática" que vive Cataluña, permitieron investir en segunda votación a Torra, habida cuenta de que en ésta sólo era necesaria una mayoría simple, y no una absoluta como en la primera votación del sábado.

El nuevo presidente de la Generalitat reiteró en sus intervenciones de este lunes que se considera en una situación de provisionalidad, porque el presidente legítimo es Carles Puigdemont, declaró que sólo debe obediencia al pueblo y el Parlamento catalanes, y no al marco legal vigente, y anunció que volverá a tramitar legislativamente las 10 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central.

Torra quiso reiterar a la CUP su compromiso con la república y el proceso constituyente al pedirle expresamente que esté "alerta" si en alguna ocasión cae en "la tentación del autonomismo".

No obstante, a los grupos no independentistas les garantizó que gobernará para los 7,5 millones de catalanes, pues considera que lo son todos los que viven y trabajan allí, incluidos los inmigrantes llegados de otras partes de España, que en su mayoría no quieren la secesión.

Desde la oposición, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y Miquel Iceta, desde el PSC, volvieron a recuperar artículos antiguos de Torra para exhibir su pensamiento supremacista y xenófobo contra los españoles, y Xavier García-Albiol, del PP, refirió que el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo hoy mismo sobre esos artículos que no iba a "dignificarlos con un comentario".

