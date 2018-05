Las ventas de coches usados crecen un 11% en abril en Andalucía

14/05/2018 - 14:46

Las transferencias de turismos y todoterrenos usados crecieron un 11 por ciento en Andalucía en el mes de abril en comparación con el mismo mes del año pasado, hasta situarse en las 28.923 unidades, según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado Faconauto en una nota, en el acumulado del año, las ventas en Andalucía se incrementan un 3,8 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar 114.680 unidades. Con este dato, la previsión para el cierre de año se mantiene en algo más de dos de millones ventas, lo que representaría un crecimiento del cinco por ciento.

La tendencia alcista del mercado sigue debiéndose básicamente al buen momento que atraviesan las transferencias de modelos de hasta cinco años, con los de cero a tres años creciendo un 24,1 por ciento y los de tres a cinco un 29,4 por ciento.

Los usados de esta franja de edad suponen ya cerca del 25 por ciento de todas las transferencias, y se están viendo favorecidos por la llegada al mercado de unidades automatriculadas por parte de los concesionarios. De hecho, la consultora MSI calcula que en abril algo más de 10.000 transferencias de usados procedieron de matriculaciones tácticas, lo que supuso un fuerte crecimiento del 38 por ciento para ese canal de origen.

Por su parte, los vehículos de ocasión que van de 6 a 10 años vieron caer sus ventas un 6,7 por ciento y los de más de 10 volvieron a crecer el mes pasado (20 por ciento) para acaparar el 61 por ciento de todas las transferencias.

Los concesionarios volvieron a ser protagonistas de este mercado, al incrementarse sus ventas un 36,2 por ciento, muy por encima de otros canales de comercialización, como el de los compra-venta, que creció un 16,1%, o el de empresas, que lo hizo un 12,6 por ciento.

"Estamos asistiendo a una transformación de este sector en nuestro país, coincidiendo con la creciente importancia de los concesionarios, responsables de la comercialización de los modelos de hasta cinco años, lo que está permitiendo mejorar la calidad del mercado de ocasión. Aun así, hasta que no saquemos rápidamente del circuito los coches de más de diez años no podremos hablar un mercado saneado y no nos equipararemos con los principales países europeos, donde la ratio de ventas de vehículo usados frente a vehículos nuevos dobla a la de España. Esto sólo ocurrirá si las matriculaciones de nuevos crecen a mayor ritmo", ha dicho Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, casi todas ven crecer sus ventas de usados en abril, con Castilla-La Mancha a la cabeza (+37,8 por ciento), seguida de la Comunidad Valenciana (+23 por ciento), La Rioja (+22,5 por ciento), Asturias (+22 por ciento), Comunidad de Madrid (+20,8 por ciento), Extremadura (+19,6 por ciento), Región de Murcia (+16,8 por ciento), Galicia (+16 por ciento), Cataluña (+15,7 por ciento), Baleares (+15 por ciento), Canarias (+14,2 por ciento), País Vasco (+13,1 por ciento), Aragón (+11,5 por ciento) y Castilla y León (+11,1 por ciento).

Menor crecimiento se registró en Andalucía (+11 por ciento), Navarra (+9,2 por ciento), Cantabria (+5,3 por ciento) y Melilla (+4,6 por ciento). Por su parte, Ceuta es la única que ha visto disminuir sus ventas de usados durante el mes de abril (-11,1 por ciento), según Faconauto.