La huelga de limpieza viaria de Madrid para este miércoles sigue vigente ante la falta de avances en la negociación

14/05/2018 - 14:45

Sindicatos y empresas concesionarias de la limpieza viaria en la capital se reunirán esta tarde para negociar los términos del nuevo convenio colectivo sin que hasta el momento se hayan producido avances, por lo que la huelga para el sector convocada por UGT para este miércoles sigue vigente.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de UGT en el sector de limpieza viaria, Juan Carlos del Río, ha asegurado a Europa Press que no se ha producido ningún avance y que este martes por la tarde hay convocada una asamblea general de trabajadores que decidirá sobre los paros convocados.

No obstante, en caso de que no se produzca una propuesta por parte de las empresas que suponga un incremento salarial para la plantilla, compuesta por unos 6000 efectivos, la huelga indefinida será "inevitable".

Al respecto, la portavoz en el sector de CCOO Madrid, Isabel Rodríguez, ha detallado que esta tarde hay un encuentro de la Mesa de Negociación sobre el convenio colectivo en el que se espera una propuesta por parte de las empresas para tratar de mejorar las condiciones de los empleados.

Tras incidir en que el planteamiento de los sindicatos a las concesionarias no ha obtenido respuesta, Rodríguez augura que las negociaciones se extenderán hasta este martes y que si la postura de las empresas no aporta avances, CCOO no descarta sumarse a los paros convocados de forma "precipitada" por UGT.

En un comunicado, UGT ha criticado la actitud "intransigente y desafiante de las empresas" que tras "prácticamente cinco meses de negociación del convenio colectivo, aún no han puesto ninguna oferta encima de la mesa".

En este sentido, reprochan que el colectivo arrastre cinco años de congelación tras evitar en 2013 mediante paros indefinidos que duraron 13 días un Expediente de Regulación de Empleo de más de 1200 despidos.

"No es de recibo, que tras sufrir directamente, los recortes y el ataque frontal de las empresas durante 5 años, a la hora de mejorar las condiciones y derechos de los trabajadores ni siquiera tengan intención de negociar", expone el sindicato.

Por su parte, CGT (que también ostenta representación en el sector de la limpieza viaria) ha asegurado que "no irá de la mano" en materia de movilizaciones con las otras centrales sindicales.