Podemos exige "pluralidad" para la RTVA porque el consejo actual "no representa" a los andaluces

14/05/2018 - 14:57

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha vuelto a exigir "pluralidad" para que en el consejo administrativo de la Radio Televisión de Andalucía (RTV) tengan cabida todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento andaluz puesto que la situación actual de dicho consejo "no representa" a los andaluces.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Pérez Ganfornina se ha pronunciado así en rueda de prensa este lunes al ser preguntado por las informaciones sobre el abogado del PP en el caso de los ERE, Luis García Navarro, al ser también el secretario adjunto del consejo de administración de la RTVA. A juicio del secretario de Comunicación, este es un hecho "lamentable" que se da en el seno de un consejo "que lleva sin renovarse años".

"Es una realidad insostenible", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que con noticias así ya "no es posible" encontrar "una foto en la que se desmarquen PP y PSOE" porque "hasta un abogado del PP es un alto cargo de la RTVA". A esto, ha añadido que habrá que esperar a que se estudie el caso para ver qué posibilidades hay de que se puedan compatibilizar ambos cargos.

Con todo, ha enfatizado en que "lo que se debería hacer es renovar" ese órgano de la RTVA "para que fuera lo más representativo posible" porque, ahora mismo, escenifica una realidad "que no representa a los andaluces y andaluzas". Además, ha lamentado que si se mantiene la estructura actual del órgano "no va a representar nunca al Parlamento" y no va a ser muestra de las buenas prácticas de las instituciones de Andalucía.

GESTIÓN "DESASTROSA"

Sobre el caso de los ERE, el secretario de Comunicación de la formación morada ha manifestado que espera que el juicio "se celebre en las mejores condiciones posibles" y se esclarezca lo ocurrido "cuanto antes" porque "son muchas las pruebas que hablan de que la gestión de los público en Andalucía ha sido desastrosa".

En esta línea ha criticado que se haya "jugado con el dinero de los parados" aunque "no sólo sea eso lo que preocupa", sino que está por otro lado "lo que no se ha hecho" para paliar el desempleo "en tantos años de gobiernos del PSOE" en Andalucía. "Esperamos que se asuman responsabilidades y que sepamos qué ha pasado con el dinero de los parados", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que su formación trabajará para ofrecer una "alternativa" que "dibuje un horizonte en el que el dinero público esté al servicio del empleo".

Refiriéndose a los casos de corrupción, Pérez Ganfornina ha criticado que "cada semana" parezca que hay sensación de "impunidad" en torno a estos casos. Sobre esto, ha avisado de que cuanto más se tarde en "dinamizar una alternativa" que luche contra la corrupción "a más generaciones estaremos educando en una normalidad" sobre esa lacra "que da miedo". "Vemos casos semanas tras semanas y no se hace nada, es una irresponsabilidad de los partidos", ha dicho.

Por eso, ha criticado que el Gobierno andaluz "repitan la idea de que Andalucía va bien" y mantengan una imagen "oficial" que no se corresponde con la "real". A su juicio, la imagen "real" es la de los residentes MIR que salieron a la huelga en Granada y la de los interinos que se manifiestan por un plan de estabilidad. Para ambos colectivos, Pérez Ganfornina ha reiterado el apoyo de su formación para "salir a la calle".

Por último, ha criticado la actitud de "obediencia" de Susana Díaz hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Escuchamos una declaraciones de Rajoy donde dice que Susana Díaz es un ejemplo de lealtad institucional, pero en realidad lo es de obediencia", ha dicho, al tiempo que ha afeado que la Junta "pusiera a Rajoy en la Moncloa tocándole las palmas con sus recortes de libertades".