Alberto Fernández (PP) propone habilitar denuncias anónimas por "adoctrinamiento" en escuelas

14/05/2018 - 15:11

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona propondrá este martes en comisión municipal habilitar un mecanismo para permitir denuncias anónimas por "adoctrinamiento" en las escuelas, ha avanzado este lunes el líder municipal del PP, Alberto Fernández.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La propuesta pide garantizar la neutralidad ideológica y la buena convivencia en los centros escolares y "preservarlos de cualquier adoctrinamiento", con medidas del Consorci d'Educació, y apoyar a los niños y a las familias afectadas.

Además, el PP exigirá al Gobierno de Ada Colau retirar adhesivos favorables a la independencia colocados en placas de calles, y ha criticado que se dedique a cambiar nombres de calles pero no a mantenerlas, y ha añadido: "Si pusiera 'Una, grande y libre' no tengo ninguna duda que incluso Pisarello la estaría retirando", ha dicho sobre el primer teniente de alcalde.

NUEVO GOVERN Y NEUS MUNTÉ

Ha pedido al futuro Govern que se centre a resolver los problemas de los catalanes y no en la independencia y la confrontación para ofrecer el máximo de servicios, tras lo que ha criticado que la Generalitat ha dado la espalda a Barcelona, negándole financiación e inversiones que le corresponden, lo que se ha "agraviado cuando se dedica a la división".

Preguntado por la elección de Neus Munté como candidata del PDeCAT para las municipales, ha dicho: "Si el candidato era un independentista redondo o un independista cuadrado o al revés, para mí era un proceso interno y no entro a valorarlo", y ha avisado al PDeCAT de que, si pretende construir Barcelona con la CUP, lo deberá explicar a gran parte de los votantes de la entonces CDC.

COMISIONES MUNICIPALES

El PP también pedirá en comisión que se puedan instalar pantallas para seguir los partidos de la Selección Española durante el Mundial de Fútbol; una previsión de las ferias y eventos de los próximos semestres, y aumentar el presupuesto destinado a nuevos autónomos, incluyendo lo que no se gastó el ejercicio anterior aunque estaba previsto para este fin.

Su grupo municipal propondrá también anular el fichero sobre la Guardia Urbana y crear uno nuevo, después de que un juzgado lo haya declarado nulo y el Ayuntamiento lo haya recurrido, según Fernández, que ha avanzado que pedirán que el Gobierno de Colau retire su propuesta para modificar la Ordenanza de Civismo, que parecía una "ordenanza de gamberrismo".

Preguntarán en la comisión de Ecología por la razón de que las playas de la Barceloneta y Nova Icària hayan perdido la bandera azul: "Tenemos playa sin bandera, y banderas azules donde no hay playa, como es Madrid. Sería para reír si no fuera para llorar. Parece una broma divertida si no fuera patético".