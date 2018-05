El alcalde defiende que el acuerdo alcanzado con el tranvía es "lo mejor" para la ciudad

14/05/2018 - 15:21

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía y Diputación de Jaén para la puesta en marcha el tranvía, que ha calificado como "lo mejor para Jaén" ya que es "muy beneficioso para la ciudad" y además todas las administraciones implicadas "entendemos que es la única solución posible".

JAÉN, 14 (EUROPA PRESS)

En este contexto ha indicado en un comunicado que "si el Ayuntamiento no mueve ficha, si dice que no al tranvía de Jaén, no se hubiese llegado a ningún acuerdo y desde el equipo de Gobierno municipal queríamos darle una solución".

"Estoy muy contento y satisfecho pues hemos pasado de pagar el cien por cien del coste de explotación a tan sólo el 25 por ciento, una cantidad que se puede asumir por parte del Ayuntamiento y un acuerdo bastante razonable puesto que la Junta de Andalucía fue la que construyó todo el sistema tranviario y ahora será además la que se encargue también de las reparaciones que haya que hacer para su puesta en marcha" ha manifestado.

Por tanto, ha asegurado que desde el Ayuntamiento "hemos dado el paso definitivo para su puesta en marcha de un modo razonable y hemos llegado a la mejor solución que nos beneficia a todos los jiennenses".

Javier Márquez ha subrayado que al final "se ha impuesto la lógica" en este acuerdo "pues ha prevalecido el carácter metropolitano del sistema tranviario que imperó desde el principio y que llevaremos a Pleno del Ayuntamiento".

El primer edil ha recordado que un sistema de esta naturaleza tiene unos costes "muy elevados que no puede asumir el Ayuntamiento en solitario y además lo pagarían los jiennenses de sus bolsillos", por lo que ha valorado el hecho de que numerosos ciudadanos le hayan trasladado que se sienten "satisfechos" con este acuerdo.