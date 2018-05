Versos de Rosalía, Seamus Heaney y Luz Pozo Garza, en el 'Xardín das pedras que falan' en Santiago de Compostela

14/05/2018 - 15:50

Versos de Rosalía de Castro, Seamus Heaney y Luz Pozo Garza han inaugurado este lunes el 'Xardín das pedras que falan', un proyecto impulsado por el escrito Suso de Toro que se ha materializado con el Ayuntamiento de Santiago y la Universidade compostelana en el jardín de Fonseca.

El acto inaugural de este proyecto, que comenzó con tres piedras con grabados, ha estado presidido por el alcalde, Martiño Noriega, y el rector en funciones, Juan Viaño. Además, el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; la viuda de Seamus Heaney y la propia Luz Pozo Garza se encargaron de descubrir las primeras piedras ante el autor del proyecto en un acto en el que también estuvo la concejala de Acción Cultural, Branca Novoneyra.

En sus palabras, el regidor compostelano ha agradecido a Suso de Toro que pensase en la capital gallega para "materializar esta idea que lleva años imaginando y que fue posible porque dos instituciones son capaces de trabajar de la mano en favor de la ciudad". El 'Xardín das pedras que falan' es un proyecto que "pone en valor la Compostela Literaria" que, dijo el alcalde, vienen "reivindicando" en el ayuntamiento.

Por su parte, el rector en funciones ha recordado los orígenes del jardín de Fonseca, como "jardín botánico que acogía especies que curaban el cuerpo" y que ahora se convertirá en "un homenaje al hecho literario". "No podría haber mejor localización", ha destacado.

PRIMERAS PIEDRAS

Rosalía de Castro fue la autora elegida para la primera piedra. Al respecto, el presidente de la fundación que lleva su nombre descubrió la pieza, que reza: "Dende aquí vexo un camiño / que non sei a donde vai / polo mismo que n'o sei / quixera o poder andar".

La segunda está firmada por Seamus Heaney, poeta irlandés amigo personal de Suso de Toro y con el que habían hablado de este proyecto. Su viuda, Marie Heaney fue la encargada de descubrir su piedra, para leer los versos: "The dotted line my father's ashplant made / On Sandymount Strand / Is something else tide won't wash away".

Finalmente, Luz Pozo Garza destapó la tercera de las piedras del jardín, en el que estaban inscritos sus versos: "Son pedra faladoira. / Deixo palabras na tribo. / Luz, Amor. / Vida. Morte.".

ANTONIO GAMONEDA

El 'Xardín das pedras que falan' estará formado por versos o líneas inéditas de autores, a los que se les pedirá que se comprometan a no publicar esas palabras, al menos, en vida.

Los textos estarán grabados en piedras de granito y formarán una gran espiral en el jardín, partiendo de una pieza inicial con versos de Rosalía hasta instalar 40 piedras en total. Está previsto que la cuarta sea colocada el 4 de junio por Antonio Gamoneda, que estará en Santiago para participar en la Semana do Libro de Compostela (Selic).