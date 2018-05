Pomares critica que Junta no se ha sentado a hablar de Correos con el Ayuntamiento, que "ha hecho sus deberes"

14/05/2018 - 15:52

El edil lamenta el "abandono" del inmueble "con el consiguiente deterioro de la zona y de todo el entorno"

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, ha respondido a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha invitado este lunes al Ayuntamiento de Málaga a que conteste sobre el cambio de uso del antiguo edificio de Correos. Así, el edil ha criticado que la Junta "no se ha sentado a hablar" de este inmueble para estudiar el cambio a uso de equipamiento hotelero y "clarificarlo", asegurando que el Consistorio "ha hecho sus deberes".

Pomares, que ha aclarado que el proyecto fue presentado por la Junta "a finales de febrero", ha recordado que quien modifica o no el uso de cualquier edificio público es el Consistorio, que "es el que tiene la potestad" pero "para eso la ciudad quiere saber que obtiene también a cambio".

Así, ha explicado que si un edificio público deja de serlo para privatizarlo "se quiere saber qué equipamiento recibe a cambio y eso es lo que hace falta". Es más, ha dicho que el Ayuntamiento pasó un listado a la Junta "y aún no nos ha contestado de esas posibilidades de cambio por pasar a uso hotelero".

Ha aclarado que "el expediente está en lo alto de la mesa para que nosotros lo tramitemos" y "nos hizo hacer una carta con un listado de posibles parcelas pero es que la Junta no nos ha contestado ni informalmente". "Eso no ha ocurrido, nosotros hemos hecho nuestros deberes pero ellos no se han sentado a comunicarle a ciudad que es lo que le ofrece a cambio de vender el edificio de correos", ha apostillado.

A juicio de Pomares, se trata de una "simple reunión para terminar esa cuestión y así tengamos una razón e interés general". "Cuál es el interés para la ciudad... eso es lo que la consejera no ha dicho, ni ella ni su equipo", ha lamentado, insistiendo, por ello, en que "falta un paso previo para que nosotros encontremos una razón de interés general para tramitar un cambio de uso de hotel".

Por ello, a juicio de Pomares, la consejera de Hacienda "debería aprender de su compañera de Salud, Marina Álvarez, que para hablar de cuestiones urbanísticas se sienta con el alcalde, Francisco de la Torre, para hacer y trabajar conjuntamente" en alusión a la parcela del proyecto de tercer hospital anunciado para la capital.

"Eso es un buen ejemplo, sentarse con el alcalde de la ciudad", ha incidido Pomares, que ha aclarado que "está muy bien que la Junta maneje su patrimonio, pero creo que es un patrimonio no solo de la Junta, también es de la ciudad y debería sentarse con el Ayuntamiento a estudiar toda esta cuestión de vender el patrimonio".

El concejal de Ordenación del Territorio ha dicho que "al final a la ciudad no podemos desproveerla de equipamiento y tenemos que ver,, como dice la ley, qué obtiene la ciudad a cambio de la venta de ese patrimonio", lamentando que "la Junta aún no se ha sentado con el Ayuntamiento de Málaga para estudiar esta cuestión y sobre todo clarificarla".

Ha reconocido, no obstante, que sí ha habido reuniones en relación con el uso hotelero, "pero no han llegado al final; no nos ha contado que es lo que le van a entregar a la ciudad, le hemos dado un listado de posibilidades y no ha contestado la consejera", ha insistido Pomares.

En este sentido, le ha pedido a Montero que "esa agilidad que piden al Ayuntamiento, que la tengan ellos todos estos años que ha dejado abandonado el antiguo edificio de Correos con el consiguiente deterioro de la zona y de todo el entorno".

"Es un edifico cerrado, deteriorado y con un mal estado que ha sido denunciado por los medios y los grupos políticos del Ayuntamiento y que sigue cerrado y sin mantenerse", ha recordado, asegurando que "de eso es lo primero que tenía que haberse preocupado la consejera, de tener su patrimonio en un buen estado, no que el deterioro es increíble".

Por todo ello, ha insistido en que "lo que hace falta es que ella venga y se reúna con el alcalde para hablar de estas cuestiones y poder cerrarlas como ha hecho su compañera de Salud", ha defendido.

De igual modo, ha dejado claro que "no tenemos problema para el hotel, pero a la ciudad hay que compensarla". "Lo importante es que tenga uso y se recupere, pero hay que compensar a la ciudad, porque ellos ingresan un dinero pero cuánto queda en Málaga", se ha preguntado, instando a la Junta a "clarificarlo".

PALACIO DE LA TINTA

Por otro lado, sobre el edificio del Palacio de la Tinta, que la consejera de Hacienda ha señalado que se trabaja con el Ayuntamiento para "ver el destino y uso" reiterando que la intención de la Junta era enajenarlo y "hacerle una recalificación para una venta posterior"; Pomares ha aclarado que no han tenido ninguna reunión al respecto con la Junta.

"Dicen que están recibiendo ofertas y que lo están enseñando pero con nosotros la Junta no ha tenido ninguna reunión". "Nos parece muy bien, pero volvemos a lo mismo, se tendrán que sentarse a hablar con el Ayuntamiento", ha aclarado.

Por último, ha lamentado que hay "poca lealtad de trabajo institucional y de transparencia, que es lo que hace falta, ser transparente", pidiendo que "vayan de la mano del Ayuntamiento".

En este sentido, ha recordado que la Junta se llevó "las competencias de la Conferencia Hidrográfica del Sur, los trabajadores, se llevaron algo importante para Málaga y ahora venden el edificio. Por lo menos una explicación a Málaga le deben", ha concluido.