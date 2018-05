Torrent comunica por escrito a la Zarzuela la investidura de Torra

14/05/2018 - 15:57

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comunicado oficialmente por escrito a la Zarzuela la investidura de Quim Torra como 131 presidente de la Generalitat, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

Lo ha comunicado a los pocos minutos de finalizar el pleno y, ahora, la ley fija que el Rey procede a hacer el nombramiento oficial de Torra y entonces se abre un período máximo de cinco días para que el presidente investido tome posesión del cargo.

Este lunes por la mañana, antes del debate, Torrent ha transmitido que descartaba pedir una reunión con el Rey para comunicarle la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y que optaría por hacerlo por escrito, como ha hecho.

Fuentes parlamentarias han explicado que Torrent no se reunirá con el Rey por tres motivos: porque en la pasada legislatura no quiso recibir a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell; por su discurso del 3 de octubre a favor de la actuación del Estado en contra del 1-O, y por "no haber dicho nada sobre la existencia de presos políticos en su Estado".

Cuando un parlamento autonómico inviste a un presidente, el Rey se reúne con el presidente de la cámara para que éste le comunique formalmente el nombramiento.

Esta tradición protocolaria se rompió en la pasada legislatura cuando el Parlament invistió a Carles Puigdemont y el Rey declinó recibir a Carme Forcadell para que le comunicara el nombramiento --ella le había pedido audiencia--.