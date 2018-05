La nuez, el fruto seco que más alergias causa a los niños españoles

Foto: Getty

Las nueces son los frutos secos que mayor frecuencia de alergia muestran en los niños españoles. Esta es la principal conclusión del Estudio Pronuts, una investigación realizada en Reino Unido, Suiza y España y cuyos resultados preliminares se han presentado este fin de semana en la 42 edición del Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap) celebrado en Málaga.

Asimismo, este informe señala que son las nueces las que se asocian a reacciones más severas, demostradas en pruebas de provocación realizadas en el hospital.

Las alergias a los alimentos son una de las más habituales entre la población infantil. Así, en niños menores de dos años, la alergia alimentaria que se manifiesta con mayor frecuencia es a la leche y al huevo. Sin embargo, a partir de esa edad, son los frutos secos, siendo además estos los alimentos que más anafilaxia causan, según ha indicado el doctor Ángel Mazón, miembro de la SEICAP y moderador de la mesa de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) 'Allergy to nuts: Lessons from the Pronuts study', que se ha organizado en el marco del congreso.

De hecho, las alergias a estos productos han emergido exponencialmente en los últimos años del siglo XX. "La frecuencia de otros frutos secos distintos del cacahuete como causantes de anafilaxia ha aumentado un 373 por ciento desde el año 2005 hasta el 2014 en Estados Unidos", ha indicado el doctor Mazón.

Los resultados preliminares del Estudio Pronuts se han dado a conocer en esta mesa, donde se ha hablado del diagnóstico y enfoque terapéutico en alergias a frutos secos, así como de su frecuencia y reactividad cruzada. Asimismo, ha contado con la presencia de personalidades como la doctora Helen Brough, del Servicio de Alergia Infantil del St. Thomas Hospital de Londres, que trató asuntos como la frecuencia de las alergias, la sensibilización y la reactividad cruzada.

También ha participado el doctor Philippe Eigenmann, del Servicio de Alergia Pediátrica de los Hòpitaux Universitaires de Ginebra, quien se ha centrado en las pruebas y tests diagnósticos y sus correctas indicaciones.

A menudo, una alergia a un determinado fruto seco se asocia con alergia a otro u otros frutos secos. Así, los pediatras alergólogos a veces recomiendan la retirada de todos ellos, con independencia de que sea el alérgeno o no.

"Para prevenir reacciones por errores o por contaminación cruzada, lo más seguro es evitar todos los alimentos similares, en este caso los frutos secos. Pero se trata de una decisión que puede repercutir en la calidad de vida de los pacientes, así como complicar su alimentación en base a sus hábitos", ha agregado.

En los casos de reactividad cruzada, la alergia o sensibilización a más de un fruto seco se debe a componentes moleculares similares entre ellos, sin embargo, según el doctor, "puede darse la alergia a más de un fruto seco por coincidencia al azar, al igual que ocurre cuando coincide la alergia a un fruto seco con una alergia a otro alimento diferente, como el marisco o el pescado".

El Estudio Pronuts ha analizado la frecuencia individual de alergia a diez frutos secos y semillas de sésamo, así como la reactividad cutánea y en sangre y, sobre todo, en pruebas de provocación, que deben realizarse en un entorno clínico por parte de especialistas en alergia infantil.

Estas últimas son el mejor método para diagnosticar si un niño padece alguna alergia alimentaria, administrando el alimento sospechoso de ser alérgeno. No obstante, se trata de una prueba que conlleva un gran riesgo. "Es por esto por lo que se buscan técnicas para identificar a un paciente alérgico, evitando someterle a las reacciones que suponen las pruebas de provocación", ha expuesto el doctor Ángel Mazón.

"En este estudio, por ejemplo, se valoran los datos de diferentes pruebas cutáneas, análisis de IgE en sangre frente al alimento completo o frente a componentes moleculares y el reciente test de activación de eosinófilos", ha sostenido. Todo ello servirá para realizar una atención más personalizada, segura y emitir recomendaciones más ajustadas a cada caso.

Alergias en otros países

A nivel internacional, son los cacahuetes los responsables de la mayor parte de las alergias. Esto se debe, sobre todo, a la información proveniente de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, donde prevalece el consumo de estos frutos secos. Pero, de hecho, se han visto variaciones en la prevalencia de sensibilización o alergia según el país de estudio.

"No se pueden hacer generalizaciones. En Reino Unido, por ejemplo, son estos frutos secos -los cacahuetes- los que muestran más frecuencia de alergia, en concreto un uno por ciento de la población pediátrica, en comparación con el 0,5 por ciento que han obtenido del conjunto de otros frutos secos", ha añadido el doctor Mazón.

En el caso de Suiza son los pistachos los más habituales. Aunque en el Estudio Pronuts no se han analizado de forma específica las causas de estas diferencias entre España, Reino Unido o Suiza, "se cree que pueden influir factores genéticos y culturales, en relación con los tipos de alimentos que utilizamos en cada país, así como la edad en la que se introducen", sentencia el doctor.